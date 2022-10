Keren, Ekspor Ikan Hias Indonesia Terbesar Kelima di Dunia

Jakarta, Beritasatu.com – Ekspor ikan hias dari Indonesia masih menjadi salah satu yang terbanyak di dunia, dengan menempati posisi kelima. Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Edwin Dwiyana mengungkapkan, permintaan ikan hias dunia pada tahun 2017 sebesar US$ 315,12 juta, kemudian meningkat menjadi US$ 366,61 juta di tahun 2021. Indonesia sendiri saat ini menempati posisi lima eksportir ikan hias dunia dengan nilai ekspor US$ 34,5 juta pada 2021, di mana sebagian besar disumbang oleh ikan hias air tawar.

“Indonesia berada di peringkat lima setelah Jepang, Singapura, Spanyol dan Belanda. Ekspor ikan hias Indonesia didominasi oleh ikan hias air tawar sebesar US$ 27,85 juta atau 80,63%, dan ikan hias air laut US$ 6,70 juta atau 19,37 juta,” ungkap Edwin Dwiyana dalam konferensi pers Kalikan Expo 2022 secara hybrid dari Media Center KKP, di Jakarta, Senin (10/10/2022).

Di 2021, pasar utama ekspor ikan hias Indonesia adalah Jepang, Hongkong, Amerika Serikat, Vietnam, Tiongkok, Singapura, dan UK. Sedangkan di 2022 hingga bulan September, pasarnya berubah, di mana yang paling adalah ke Amerika Serikat, lalu ke Jepang, Taiwan, Tiongkok, Vietnam, Singapura, dan Inggris.

“Jenis ikan hias ekspor Indonesia didominasi oleh arwana, benih ikan hias, cupang, mas koki, dan oscar. Untuk negara tujuan ekspor yang produktif adalah Vietnam dengan kenaikan rata-rata 154,2% per tahun,” ungkap Edwin.

Sumber: BeritaSatu.com