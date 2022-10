Agustus 2022, Kredit Ritel Bank Mandiri Tumbuh 12,9%

Jakarta, Beritasatu.com- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) membukukan penyaluran kredit ritel mencapai Rp 207,1 triliun secara bank only, tumbuh 12,9% secara tahunan (year on year/yoy) per Agustus 2022. Nilai penyaluran itu menyumbang 23,3% dari total kredit perseroan senilai Rp 887,33 triliun.

Sementara mengacu data konsolidasi Bank Mandiri secara konsolidasian per Juni 2022 mencatat marjin bunga bersih (net interest margin/NIM) sebesar 5,4%, dalam tren peningkatan sejak September 2021 lalu. Sementara rasio biaya kredit (cost of credit/CoC) di level 1,4% atau terus menurun sejak Desember 2020.

Hal tersebut tidak terlepas dari peningkatan rasio dana murah (current account saving account/CASA) yang terus meningkat sejak Desember 2020 sebesar 61,9% pada Juni 2020 menjadi 70,8% pada Juni 2022. Sehingga biaya dana (cost of fund/CoF) bergerak menyusut secara konsisten pada periode sama dari 2,9% menjadi 1,3%.

Di samping itu, loan at risk (LaR) Bank Mandiri pun kian membaik di posisi 14,6% per Juni 2022, berikut 5,1% eksposur kategori 1 dari restrukturisasi kredit terkait Covid-19. Penguatan juga dicatatkan kredit bermasalah (non performing loan/NPL) menjadi 2,4%. Adapun return on asset (ROA) dibukukan sebesar 2,30% dan return on equity (ROE) mencapai 18,38%.

Lebih lanjut, NIM perseroan diupayakan dijaga antara posisi 5,1-5,5% dan CoC sebesar 1,4-1,7% sampai akhir 2022. Berikut target pertumbuhan kredit yang ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan 11%.

Adapun sampai dengan Agustus 2022, penyaluran kredit Bank Mandiri bank only tercatat tumbuh 9,89% (yoy) menjadi Rp 887,33 triliun. Salah satu penopangnya adalah kredit ritel yang tumbuh 12,9% (yoy) menjadi Rp 207,1 triliun, berkontribusi sekitar 23,3% dari total kredit.

Terkini, BMRI berkeinginan untuk berbagi kebahagiaan dengan nasabah di hari ulang tahun (HUT) perseroan ke-24, sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Salah satunya melalui program pembiayaan khusus yang berlaku sepanjang Oktober 2022.

"Misalnya, suku bunga KPR spesial mulai dari 2,4% fixed 1 tahun dan diskon provisi 24% untuk pembelian pada developer unggulan seperti Ciputra, Sinar Mas Land, Pakuwon, Summarecon, Metland, dan developer pilihan lainnya atau pembelian dan take over ke Mandiri oleh nasabah pilihan Bank Mandiri," jelas Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

