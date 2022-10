Kemenhub Siapkan Operasional Bus Damri Rute Kupang-Dili

Kupang, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan kehadiran layanan angkutan lintas batas negara (ALBN) rute Kupang-Dili. ALBN rute Kupang-Dili tersebut, rencananya akan dioperasikan oleh Perum Damri.

Kehadiran layanan ALBN ini, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) on Cross Border Movement of Commercials Buses and Coaches Between Indonesia and Timor Leste, yang telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri Transportasi dan Komunikasi Timor Leste.

"Saat ini tengah dilakukan penyusunan standard operating procedures (SOP) yang akan dijadikan pedoman dalam implementasi MoU tersebut antara kedua belah pihak," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Amirulloh di acara pembahasan SOP dan persiapan uji coba operasional bus ALBN, di Hotel Sotis Kupang, Senin (10/10/2022).

BACA JUGA

Kemenhub Tetapkan BPLJSKB sebagai Badan Layanan Umum

Amirulloh menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), dimana Indonesia dan Timor Leste sepakat membuka lintas batas negara antara Kupang dan Dili.

"Hal ini kemudian dilanjutkan dengan MoU oleh Menteri Perhubungan pada Juli lalu. Hari ini kami membahas secara rinci SOP nanti akan seperti apa, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak,” jelas Amirulloh.

Menurut Amirulloh, kehadiran angkutan lintas batas negara dari wilayah Indonesia yakni Kupang, NTT menuju Dili di wilayah Timor Leste merupakan bagian kerja sama Indonesia-Timor Leste di bidang transportasi.

BACA JUGA

Kemenhub dan Operator Masih Diskusi soal Biaya Aplikasi

"Hari ini juga akan dilakukan uji coba bersama rekan-rekan dari Timor Leste dan kita akan melihat di titik mana yang akan menjadi tempat pemberhentian penumpang. Ini sangat penting karena jarak tempuhnya cukup jauh, lebih dari 9 jam," imbuhnya.

Menurut aturan, tambah Amirulloh, apabila sudah mengendarai lebih dari 4 jam, maka pengemudi harus beristirahat dan/atau operator harus menyediakan pengemudi cadangan.

"Nanti akan kita lihat titik titik mana yang dapat disediakan tempat istirahat,” jelas Amirulloh.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com