Mantan Bos The Fed Bernanke dan Ekonom AS Raih Nobel Ekonomi

Washngton, Beritasatu.com - Ekonom asal Amerika Serikat (AS) Ben Bernanke, Douglas Diamond, dan Philip Dybvig dianugerahi hadiah Nobel ekonomi tahun 2022 karena penelitian tentang bank dan krisis keuangan.

Bernanke adalah ketua bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) periode 2006 hingga 2014 dan sekarang aktif di Brookings Institution di Washington, DC. Sementara Diamond adalah profesor di University of Chicago Booth School of Business dan Dybvig adalah profesor di Olin Business School of Washington University di St Louis.

Komite Nobel mengatakan pekerjaan mereka pada awal 1980-an telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran bank dalam perekonomian, terutama saat krisis keuangan. Mereka menunjukkan betapa penting menghindari keruntuhan bank. "Ini tak ternilai selama krisis keuangan 2008-20009 dan pandemi virus corona," kata Komite Nobel Senin (10/10/2022).

Analisis Bernanke tentang Great Depression (Depresi Hebat) pada tahun 1930-an menunjukkan bagaimana kejatuhan bank menjadi alasan utama krisis menjadi lama dan parah.

Sementara karya Diamond dan Dybvig menilai pentingnya peran sosial perbankan dalam meminimalisir pertentangan antara masyarakat yang menginginkan tabungan jangka pendek dan ekonomi yang membutuhkan dana pihak ketiga (DPK) jangka panjang. Keduanya juga mengulas upaya pemerintah membantu mencegah kejatuhan bank dengan menyediakan asuransi simpanan.

Para pemenang - secara resmi disebut Hadiah Sveriges Riksbank dalam Ilmu Ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel - menerima 10 juta krona Swedia (US$ 883.000) yang dibagi pada tiga ekonom.

Royal Swedish Academy of Sciences memilih pemenang dari daftar kandidat yang direkomendasikan Economic Sciences Prize Committee. Seleksi kandidat diajukan oleh sekitar 3.000 profesor, pemenang sebelumnya, dan anggota akademi melalui undangan.

Sumber: CNBC