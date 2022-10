Harga Minyak Turun karena Kekhawatiran Resesi Global

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun tipis pada Senin (10/10/2022) karena investor mencermati badai ekonomi yang menandakan resesi global. Hal ini akan memangkas permintaan bahan bakar meski potensi pasokan akan ketat.

Harga minyak mentah berjangka Brent turun 69 sen, atau 0,7%, menjadi US$ 97,23 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate turun 36 sen, atau 0,4%, menjadi US$ 92,57 per barel.

Presiden Federal Reserve Chicago AS Charles Evans mengatakan The Fed memiliki konsensus kuat untuk menaikkan suku bunga menjadi sekitar 4,5% pada bulan Maret.

Tingkat suku bunga tinggi, yang bertujuan memberikan waktu bank sentral AS mengevaluasi dampak inflasi dan mencari solusi hambatan rantai pasokan, akan menekan harga minyak.

"Ada banyak kesuraman pada ekonomi, mereka (The Fed) ingin inflasi terkendali, dan itulah yang membebani harga minyak," kata analis Again Capital LLC John Kilduff di New York.

Harga minyak tertekan karena penguatan dolar AS, yang berada di zona positif 4 hari beruntun. Penguatan dolar membuat minyak mentah lebih mahal bagi pembeli non-Amerika.

Prospek pengetatan pasokan minyak OPEC+ telah membatasi penurunan harga. Namun tanda-tanda bahwa Arab Saudi akan terus melayani pelanggan Asia, menurunkan ekspektasi dampak pemotongan.

Saudi Aramco telah memberi tahu pada tujuh pelanggan di Asia akan menerima volume kontrak penuh pada November menjelang puncak musim dingin. Demikian dikatakan beberapa sumber yang mengetahui transaksi tersebut.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, atau dikenal OPEC+, pekan lalu memutuskan menurunkan target produksi sebesar 2 juta barel per hari. Setelah pengumuman pengurangan tersebut, harga minyak brent dan WTI mencatat persentase kenaikan mingguan terbesar sejak Maret.

Sementara aktivitas layanan di Tiongkok pada September mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam 4 bulan karena pembatasan Covid-19 menekan permintaan dan kepercayaan bisnis.

Perlambatan di Tiongkok, konsumen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS), menambah kekhawatiran kemungkinan resesi global yang dipicu bank sentral di dunia menaikkan suku bunga untuk mengendalikan tingginya inflasi.

