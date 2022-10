Harga Emas Turun karena Kenaikan Bunga Fed Makin Nyata

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun lebih 1% pada perdagangan Senin (10/9/2022), karena penguatan dolar dan kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve AS (the Fed) makin nyata. Hal ini membuat emas batangan yang tidak menghasilkan imbal hasil ke level terendah dalam seminggu.

Emas di pasar spot turun 1,4% menjadi US$ 1.670,89 per ons, sementara emas berjangka AS ambels 2% ke US$ 1.675,2.

Emas telah jatuh 4 hari berturut-turut, berpotensi menjadi penurunan terburuk sejak pertengahan Agustus.

"Kenaikan suku bunga dan dolar AS terus menekan harga emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Dolar naik ke level tertinggi sejak 29 September, membuat harga emas dalam mata uang AS lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

Dana berjangka Fed memperkirakan peluang menaikkan 75 basis poin pada pertemuan Fed berikutnya sebanyak 92%. Suku bunga tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan dengan imbal hasil nol.

Sementara Rusia menghujani rudal jelajah di kota-kota Ukraina pada jam sibuk Senin hingga menewaskan warga sipil dan melumpuhkan listrik. Amerika Serikat (AS) menyebutnya sebagai serangan udara yang paling besar sejak dimulainya perang.

"Emas kembali ke level US$ 1.680, dan akan berada di bawah tekanan dalam jangka pendek," kata analis independen, Ross Norman.

Investor sekarang fokus pada data inflasi utama AS yang akan dirilis akhir pekan ini.

Semengtara harga perak di pasar spot turun 2,2% menjadi US$ 19,66 per ons dan platinum ambles 1,2% menjadi US$ 901,06. Adapun palladium naik 0,2% menjadi US$ 2.186,03.

