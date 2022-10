Pasar Aset Kripto Lesu, Waspada Sikap Fed dan Data Inflasi

Jakarta, Beritasatu.com- Pasar aset kripto kembali lesu pada perdagangan Selasa (11/10/2022) pagi. Hal ini juga sejalan bursa saham Amerika Serikat (AS) yang berkinerja buruk, setelah Gedung Putih memperkenalkan aturan baru yang membatasi ekspor perusahaan chip semikonduktor AS untuk menjual produknya.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono mengatakan, penurunan indeks saham AS berpengaruh ke pasar aset kripto yang jadi kurang bergairah pada pagi ini.

"Investor juga cenderung bersikap wait and see untuk menanti dua rilis laporan utama pada pekan ini, yakni risalah rapat The Fed (minutes of meeting) September yang dirilis Rabu besok dan data inflasi AS September yang menyusul sehari setelahnya," katanya, Selasa (11/10/2022).

Hasil risalah The Fed menjadi penting karena bisa memberi sinyal terhadap kebijakan moneter lembaga tersebut ke depannya. Apabila tetap mengerek suku bunga, akan mempengaruhi pergerakan aset kripto. Indikator makroekonomi masih terus mempengaruhi selera risiko investor, faktor krusial bagi yang ingin masuk atau keluar dari pasar aset berisiko, termasuk kripto.

Data Consumer Price Index (CPI) juga penting. CPI ini sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Jika inflasi AS meningkat, permintaan aset kripto mungkin akan terkena dampak negatif.

BACA JUGA

Pasar Aset Kripto Sukses Move On Imbas Pelemahan Dolar

Dari sisi teknikal, rata-rata volume perdagangan Bitcoin juga masih berada di bawah rata-rata dalam 9 hari terakhir. Ini mengindikasikan bahwa investor bimbang untuk bersikap bullish atau bearish. Terlihat dari fear and greed indeks pasar aset kripto yang masih berada di bawah level 30 dengan kategori extreme fear.

Bitcoin kini tampak sedang menguji level support-nya untuk turun di bawah US$ 19.000. Apabila berhasil breakdown, maka target penurunan terdekat berada pada harga US$ 18.958.

Sementara, major support Ethereum berada pada level US$ 1.128-US$ 1.262 yang merupakan benteng pertahanan terakhir ETH untuk menahan laju penurunan harga, apabila breakdown support terdekatnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily