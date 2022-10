Ekonomi Tiongkok Diperkirakan Hanya Tumbuh 3% Tahun Ini

Menteri Keuangan RI Periode 2013–2014 Muhammad Chatib Basri bersama Penasihat Utama The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) untuk Asia Tenggara Lili Yan Ing, Profesor Harvard University Kenneth Rogoff, Founding Director China Center for Economic Research Justin Yifu Lin dan Profesor Ekonomi Jawaharlal Nehru University Jayati Ghosh menjadi pembicara pada Investor Daily Summit 2022, di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022. (Foto: BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)