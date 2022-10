Kenapa Banyak Startup PHK? Ini Jawaban Bos BNI Ventures

Jakarta, Beritasatu.com - Tantangan terbesar startup teknologi adalah mendapatkan pendanaan. Alasannya karena para investor semakin selektif. Startup juga didorong untuk memikirkan profit, bukan hanya marketing.

Demikian disampaikan Chief Executive Officer (CEO) BNI Ventures Eddi Danusaputro ketika menjadi salah satu pembicara dalam BNI Investor Daily Summit 2022 dalam sesi diskusi Following the Footsteps of Giants: Game Plan for Future Tech IPOs in Indonesia.

"Investor akan makin selektif, jadi mungkin tidak seperti tiga, empat tahun yang lalu jor-joran semua startup akan dibiayai atau mendapatkan pendanaan," ujar Eddi Danusaputro ketika ditemui tim B Universe di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2022).

BACA JUGA

Enggartiasto: Optimism in Uncertainty Sesuai Ajakan Jokowi

Apabila suatu perusahaan start-up tidak memiliki unit ekonomi atau fundamental yang tidak bagus, serta sulit menghasilkan profit, maka investor tidak akan berinventasi. Maka dari itu, penting untuk mengelola bisnis dengan baik jika tidak mendapat suntikan modal.

Baca selanjutnya

Untuk meningkatkan rasa optimisme, Eddi Danusaputro menjelaskan beberapa hal. "Harus kembali kepada ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com