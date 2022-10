RUPS BUMI Setujui Grup Salim Masuk Lewat Private Placement

Jakarta, Beritasatu.com- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang digelar Selasa (11/10/22) menyetujui manajemen melakukan private placement dengan menerbitkan sebanyak 200 miliar saham baru dengan harga Rp 120 per saham. Dengan demikian, Grup Salim resmi masuk BUMI dan siap ekspansi bisnis tambang.

Dalam RUPSLB tersebut, sebanyak 96,3% pemegang saham menyetujui rencana private placement BUMI. Dalam aksi yang masuk sebagai investor baru pada BUMI, yakni Mach Energy (Hongkong) Limited (MEL) dan Treasure Global Investments Limited (TGIL).

Grup Salim menjadi pemegang saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang akan melakukan penerbitan maksimal 200 miliar saham biasa seri C tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau private placement senilai US$ 1,6 miliar (Rp 24 triliun). BUMI telah menetapkan harga pelaksanaan private placement adalah Rp 120 per saham.

Grup Salim atau Anthony Salim masuk melalui dua perusahaan cangkang yakni Mach Energy Limited (MEL) Hong Kong dan Treasure Global Investments Limited (TGIL). "MEL mengambil 85% dari saham yang dilepas BUMI, sementara TGIL mengambil 15% sisanya," kata dalam keterbukaan informasi BUMI.

Adapun MEL merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Hong kong dan beralamat di 24th Floor, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong. Susunan pemegang saham MEL adalah PT Bakrie Capital Indonesia (BCI) dengan kepemilikan saham sebesar 42,50%, merupakan pihak dalam pengendalian oleh Kelompok usaha Bakrie; Clover Wide Limited dengan kepemilikan saham sebesar 15%, merupakan pihak yang dikendalikan oleh Agoes Projosasmito; dan Mach Energy (Singapore) Pte Ltd dengan kepemilikan saham sebesar 42,50%, merupakan pihak yang dikendalikan oleh Anthoni Salim. MEPL merupakan perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Salim.

Setelah pelaksanaan rencana PMTHMETD, BCI dengan MEPL akan bersama-sama mengendalikan MEL dan semua keputusan yang diambil oleh MEL sehubungan dengan saham perseroan yang dimiliki MEL dan hak yang melekat pada saham perseroan yang dimiliki MEL akan disepakati bersama oleh BCI dan MEPL.

Sedangkan, TGIL merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Hong kong dan beralamat di Unit 1, 7/F, Tower 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong.

Susunan pemegang saham TGIL adalah PT Aswana Pinasthika Investasi dengan kepemilikan saham sebesar 16,15%, merupakan pihak yang dikendalikan oleh Agoes Projosasmito; Mach Energy (Singapore) Pte Ltd dengan kepemilikan saham sebesar 83,85%, merupakan pihak yang dikendalikan oleh Anthony Salim.

“Hubungan afiliasi dengan perseroan, khusus pemodal yang merupakan entitas kelompok usaha Bakrie, pemodal tersebut memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan karena pemodal tersebut merupakan pihak terafiliasi dari pemegang saham pengendali perseroan,” ungkap manajemen BUMI.

Sumber: BeritaSatu.com