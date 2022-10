Ekonom Harvard: The Fed Terlalu Agresif Naikkan Suku Bunga

Jakarta, Beritasatu.com - Ahli ekonomi dari Harvard University, Kenneth Rogoff, menyatakan, bank sentral Amerika Serika atau the Federal Reserves (The Fed) terlalu agresif dalam menentukan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.

Hal ini disampaikan oleh Kenneth pada acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10/2022).

“Mungkin saya hanya sebagian kecil dari ekonom AS yang menganggap demikian. Bahwa kalau The Fed terlalu agresif. Menurunkan inflasi itu penting, tetapi bukan aspek terpenting dalam kebijakan ekonomi,” ungkap Kenneth yang merupakan Professor Economics and Maurits C Boas Chair of International Economics di Harvard University.

Kenneth mengatakan jika inflasi sudah menurun, ada baiknya agar the Fed untuk menahan diri. "Misalnya sudah menurun ke 3,5 hingga 4%, ada baiknya untuk menahan diri. Jika tidak akan berantakan,” kata Kenneth.

Dilansir dari CNBC, The Fed menaikkan suku bunga acuannya ke kisaran 3%-3,25% pada September 2022. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi tertinggi sejak 1980-an.

Suku bunga ini mencapai level tertinggi sejak 2008. NBC News melaporkan inflasi di AS menyentuh 8,3% pada Agustus 2022 secara year on year (yoy).

Dalam paparannya, Kenneth juga membahas terkait inflasi yang terjadi di AS.

"Inflasi yang sangat tinggi sebenarnya sebagian salah kita. Kita juga mengalami supply shock. Terkait kebijakan, kita banyak memberikan stimulus dan terlalu lama menekan suku bunga, sehingga bank sentral bergerak dengan agresif,” kata Kenneth.

Ia menambahkan, suku bunga tinggi akan bertahan lama meski inflasi menurun.

"Kita ke depannya akan menghadapi sebuah masa sulit. Bahkan ketika ini berakhir, akan ada tantangan khususnya untuk otoritas fiskal. Saya rasa suku bunga tidak akan turun secepat yang Anda harapkan saat inflasi melandai,” tutup Kenneth.

Turut hadir pada diskusi tersebut mantan Wakil Presiden Bank Dunia Justin Yifu Lin, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Profesor Ekonomi Jawaharlal Nehru University Jayati Ghosh.

Sebagai informasi, Investor Daily Summit 2022 digelar oleh grup media B Universe yang sebelumnya dikenal sebagai BeritaSatu Media Holdings. Konferensi yang berlangsung selama 11-12 Oktober 2022 ini akan menghadirkan lebih dari 50 pembicara dalam negeri dan internasional.

Sumber: BeritaSatu.com