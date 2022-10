Industri Kecantikan Diyakini Tak Terpengaruh Resesi

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaku industri kecantikan optimistis tidak terpengaruh oleh ancaman resesi global yang diprediksi terjadi tahun 2023 mendatang.

Terlebih, pangsa pasar yang besar membuat industri kecantikan juga terus bertumbuh. Beragam merek kosmetik, baik lokal maupun mancanegara, saat ini banyak ditemukan di pasaran.

CEO Wardah Cosmetics, Salman Subakat mengatakan, pihaknya percaya konsumen tetap akan menggunakan produk kecantikan meskipun ekonomi diprediksi mengalami kelesuan pada tahun depan.

"Kami optimistis industri kecantikan tak terpengaruh resesi global. Ibu-ibu itu mau bagaimanapun tetap ingin tampil cantik. Mau nyuapin anak ke luar rumah pun tetap pakai bedak. Ketika tampil cantik, orang jadi bersemangat,” kata Salman Subakat saat menjadi pembicara pada sesi bertema Future of Retail in the Beauty Industry di acara BNI Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022).

BACA JUGA

Siapkan 50 SKU, Hanasui Ikut Ramaikan Industri Kecantikan

Selain karena kebutuhan tampil cantik, tambah Salman, produk perawatan kecantikan yang terjangkau, juga menjadi kunci industri kecantikan tak terpengaruh resesi.

"Wardah punya the most affordable. Mungkin lipstik Wardah akan menyusul Indomie yang ada di mana-mana,” tandas Salman.

BACA JUGA

Industri Kecantikan Tetap Tumbuh Selama Pandemi

Keyakinana serupa terhadap industri kecantikan juga disampaikan CEO and Co-founder Sociolla John Marco Rasjid.

"So far, dari Aceh sampai Makassar, kami tidak melihat ada pengaruh resesi," kata John.

BACA JUGA

Adera Ramaikan Industri Kecantikan di Indonesia

John menjelaskan, saat pandemi covid-19 meningkat pada awal tahun 2020, secara global pendapatan Sociolla tidak mengalami penurunan yang signifikan.

"Memang untuk produk kosmetik dekoratif ada penurunan penjualan karena orang tidak ke mana-mana sehinga tidak perlu ber-makeup, tetapi penjualan skincare naik. Saya lihat industri kecantikan adalah sektor yang realistis dibanding industri lain,” tegas John.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily