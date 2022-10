IPO Perusahaan Teknologi Dinilai Potensial dan Strategis

(dari kiri ke kanan) Managing Partner Venturra Capital Raditya Pramana, CEO BNI Ventures Eddi Danusaputro, Head of LIsting Services and Development Division Indonesia Stock Exchange Saptono Adi Junarso dan CEO Indico Andi Kristianto, menjadi pembicara saat Investor Daily Summit 2022, di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022. Pada sesi ini, mengangkat tema Following the Footsteps of Giants: game Plan for Future Tech IPOs in Indonesia. (Foto: BeritaSatu Photo/Ruth Semiono)