Jelang Rilis Inflasi, S&P dan Nasdaq Turun 5 Hari Beruntun

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wal Street bervariasi (mixed) pada perdagangan Selasa (11/10/2022) setelah naik pada hari sebelumnya. Investor akan memantau pengumuman inflasi yang dirilis akhir pekan ini. Data tersebut memberikan informasi terbaru kepada Federal Reserve (The Fed) tentang keadaan ekonomi AS.

S&P 500 turun 0,65% ditutup menjadi 3.588,84 setelah rebound dari level terendah beberapa tahun di awal sesi. Sementara Nasdaq Composite turun 1,10% menjadi 10.426,19, penutupan terendah sejak Juli 2020. Pelemahan Selasa merupakan hari kelima berturut-turut untuk kedua indeks. Adapun Dow Jones Industrial Average naik 36,31 poin, atau 0,12%, menjadi 29.239,19, didukung penguatan Amgen dan Walgreens Boots Alliance.

Harga obligasi turun dan imbal hasil Treasury 10-tahun AS mendekati level psikologis 4%. Imbal hasil obligasi oemerintah AS tenor 10-tahun naik sekitar 5,8 basis poin menjadi 3,943%. Imbas hasil obligasi bergerak berbanding terbalik dengan harga. Adapun basis poin adalah seperseratus dari 1%.

Kejatuhan S&P dan Nasdaq dan kenaikan imbal hasil obligasi terjadi saaat Bank of England mengumumkan akan menghentikan intervensi pasar. Dana pensiun hanya memiliki 3 hari untuk menyeimbangkan kembali posisi.

Investor sedang menunggu beberapa laporan inflasi pada akhir pekan yang akan menginformasikan seberapa agresif Federal Reserve akan menaikkan suku bunga. Pada Rabu (12/10/2022), laporan harga produsen akan dirilis yang diikuti indeks harga konsumen September pada Kamis (13/10/2022). Sementara pada Jumat (14/10/2022), penjualan ritel September akan memberikan informasi lebih lanjut tentang konsumsi.

Kenaikan suku bunga bank sentral akan menentukan apakah ekonomi AS jatuh ke dalam resesi atau mengalami soft landing.

"Ini adalah lingkungan yang mengerikan buat pasar saham karena bergulat dengan melemahnya ekonomi," kata Kepala Investasi The Bahnsen Group, David Bahnsen Selasa.

Dia memproyeksi The Fed akan menaikkan suku bunga 1-2 kali lagi sampai sukku bunga mencapai 4%. "Kemudian mengambil jeda, Fed akan menilai imbas yang terjadi," tambahnya.

CEO JPMorgan Jamie Dimon awal pekan ini memperingatkan bahwa AS kemungkinan akan jatuh ke dalam resesi selama 6-9 bulan ke depan. Dia juga mengatakan S&P 500 bisa turun 20% tergantung kebijakan Federal Reserve apakah ekonomi AS akan soft landing atau hard landing.

Investor juga akan memantau pendapatan sejumlah perusahaan. JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley dan Citi -empat bank terbesar di dunia – akan melaporkan pendapatan kuartalan Jumat.

