Covid-19 Tiongkok Timbulkan Kekhawatiran, Harga Minyak Turun

New York, Beritasatu.com - Harga minyak melemah 2% pada perdagangan Selasa (11/10/2022), memperpanjang penurunan hari sebelumnya hampir 2%, karena kekhawatiran resesi ekonomi dan peningkatan kasus Covid-19 di Tiongkok bisa memangkas permintaan global.

Presiden Bank Dunia David Malpass dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva pada Senin (10/10/2022) memperingatkan meningkatnya risiko resesi global. Adapun inflasi tetap menjadi masalah berkelanjutan.

BACA JUGA

Harga Minyak Turun karena Kekhawatiran Resesi Global

Harga minyak mentah Brent turun US$ 1,90, atau 2%, menjadi US$ 94,29 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate )WTI) AS hilang US$ 1,78, atau 2%, menjadi US$ 89,35. “Ada pesimisme yang muncul di pasar,” kata analis broker OANDA, Craig Erlam.

Harga minyak melonjak awal tahun ini, membawa Brent mendekati rekor tertinggi US$ 147 karena invasi Rusia ke Ukraina menambah kekhawatiran pasokan. Namun harga kemudian turun di tengah kekhawatiran resesi ekonomi.

Persediaan minyak mentah AS diperkirakan meningkat minggu lalu setelah turun 2 minggu sebelumnya, jajak pendapat awal Reuters Selasa.

Faktor lain yang membebani harga minyak adalah turunnya permintaan di Tiongkok. Pihak berwenang telah meningkatkan pengujian virus corona di Shanghai dan kota-kota besar lainnya saat infeksi Covid-19 kembali meningkat.

“Dari perspektif ekonomi, Tiongkok mengunci populasinya meski kasus rendah,” kata analis Again Capital LLC John Kilduff, di New York.

Harga minyak juga tertekan penguatan dolar, yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga dan eskalasi perang Ukraina. Penguatan dolar membuat minyak lebih mahal bagi pembeli dengan mata uang lain dan cenderung membebani risiko.

BACA JUGA

Harga Minyak Naik ke US$ 97 karena Pemangkasan Produksi

Namun penurunan harga minyak dibatasi ketatnya pasar dan keputusan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, OPEC+, menurunkan target produksi sebesar 2 juta barel per hari.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan Presiden Joe Biden sedang mengevaluasi kembali hubungan AS dengan Arab Saudi setelah OPEC+ pekan lalu mengumumkan akan memangkas produksi minyak.

“Kekurangan pasokan membayangi tahun depan karena pengurangan produksi berlaku hingga akhir 2023 menurut keputusan OPEC+,” kata laporan Commerzbank.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC