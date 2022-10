Jelang Rilis Inflasi, Harga Emas Naik karena Pelemahan Dolar

New York, Beritasatu.com- Harga emas rebound (menguat) dari level terendah 1 minggu pada Selasa (11/10/2022), karena pelemahan dolar. Sementara investor bersiap mencermati laporan inflasi utama Amerika Serikat (AS) yang akan mempengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

Harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 1,677.70 per ons, setelah menguat sekitar 1% di awal sesi. Sedangkan harga emas berjangka AS bertambah 0,6% pada US$ 1.686,00.

Dolar turun sekitar 0,3% terhadap mata uang lainnya, membuat emas batangan yang dihargakan dengan greenback lebih murah untuk pembeli luar negeri.

Acuan imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun dari hari sebelumnya, sehingga membantu permintaan emas batangan dengan imbal hasil nol.

"Pasar menunggu bagaimana data inflasi dan risalah Fed," kata analis strategi komoditas TD Securities, Ryan McKay.

Rilis inflasi AS Kamis (13/10/2022) diperkirakan akan tetap tinggi dan memperkuat sikap hawkish Fed tentang kebijakan moneter.

"Emas telah bertahan cukup kuat terhadap kenaikan suku bunga riil, jadi ada beberapa yang mengejar penurunan di sana," tambah McKay.

Naiknya suku bunga AS meningkatkan biaya peluang memegang emas, yang tidak dikenakan bunga.

Sementara harga perak turun 1,2% menjadi US$ 19,42 per ons, platinum menguat 0,2% menjadi US$ 900,35, dan paladium turun 1,1% menjadi US$ 2.148,08.

Sumber: CNBC