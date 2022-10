Tak Seperti Northstar dan Grab, Telkom Tak Leluasa "Bakar Uang"

Jakafrta, Beritasatu.com- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengaku tak bisa leluasa melakukan "bakar uang" layaknya private equity lain seperti Northstar Group dan Grab. Sebagai perusahaan pelat merah, Telkom mendapat mandat besar untuk berkinerja positif.

Sebagai private equity, Telkom sejauh ini cukup jor-joran berinvestasi di perusahaan rintisan atau startup. Setidaknya, sebanyak 336 startup sudah kecipratan dana BUMN. Dari total jumlah itu, 28 dieksekusi Telkom melalui anak usahanya, MDI Ventures kepada startup-startup asal Indonesia. Bahkan, Investor Daily mencatat sebanyak US$ 125 juta atau ekuivalen dengan Rp 1,9 miliar telah Telkom kucurkan kepada lebih 15 perusahaan rintisan pada tahun ini.

Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah menyampaikan bahwa pada dasarnya Telkom itu berbeda dengan private equity lain seperti Northstar dan Grab.

"Telkom nggak bisa punya luxury karena Telkom memiliki tugas besar. Pertama, valuasi Telkom harus naik, dan at the same time Ebitda juga harus naik. Sehingga kesempatan kita katakanlah untuk 'bakar uang' juga tidak seperti private equity lainnya," kata Ririek di BNI Investor Daily Summit (IDS) 2022, Selasa (11/10/2022).

Untuk itu, sambung Ririek, investasi yang dikucurkan Telkom bukan sekadar berorientasi meraup profitabilitas, tetapi seberapa besar menciptakan sinergi. Sebab dengan sinergil, justru dapat menciptakan value kuat.

"Jadi, ketika kita investasi di GOTO pun, itu ada sinergi. Jadi, satu hal penting bagi kita adalah sinergi. Baik sinergi dengan Telkom Group maupun sinegi dengan BUMN-BUMN lain. Itu selalu kita perhitungkan. Sementara bagi startup-nya juga bermanfaat karena bisa membantu mereka untuk tumbuh lebih cepat," terang Ririek.

Pada kesempatan itu, Senior Partner Northstar Group Sunata Tjiterosampurno juga mengapresiasi langkah Telkom sebagai perusahaan infrastruktur telekomunikasi telah berinvestasi di perusahaan-perusahaan rintisan.

Walaupun sebetulnya masih ada dua ceruk lain yang bisa digarap Telkom dari sektor infrastruktur. Pertama, infrastruktur payment. Kedua, infrastuktur onboarding customer. "Kalau kita buka aplikasi misalnya, tetapi bayarnya mesti ke ATM BCA, digitalnya nggak akan jalan. Jadi, kita buka aplikasi bayarnya itu mesti dari Gopay langsung seamless," terangnya.

Sedangkan terkait infrastruktur onboarding customer, Sunata mencontohkan konektivitas KTP dengan data di Dukcapil untuk memastikan seseorang itu pelanggan atau bukan. Infrasruktur demikian ini juga dapat mendukung perkembangan bisnis digital.

"Jadi, kalau bicara proses digital, saya rasa jalannya masih panjang karena sebenarnya teknologi itu tujuannya sama yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun ada satu faktor digital yang tidak terjadi di revolusi-revolusi teknologi adalah meningkatkan konektivitas. Itu adalah perbedaan digital dan teknologi sebelumnya," ucap Sunata.

Ia meyakini, dengan adanya konektivitas tersebut, maka akan mempercepat masyarakat untuk bertransaksi dan berkarya serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain Northstar, hadir dalam diskusi tersebut Grab Indonesia.

