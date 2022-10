Ninja Xpress Bantu UMKM Hadirkan Bahan Baku dari Luar Negeri

Jakarta, Beritasatu.com - Ninja Xpress, perusahaan jasa pengiriman last-mile di Indonesia, memperbarui layanan Ninja Direct untuk membantu UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dalam pengadaan barang dan bahan baku dari luar negeri.

Chief Marketing Officer Ninja Xpress, Andi Djoewarsa, mengatakan, Ninja Direct merupakan salah satu layanan Ninja Xpress untuk mendukung daya tahan dan produktivitas UKM di masa perekonomian yang penuh ketidakpastian.

"Ninja Direct memberikan layanan satu pintu pengadaan bahan baku yang mudah, menguntungkan, dan aman dengan pilihan skema dan sistem yang fleksibel sesuai dengan keinginan shipper," kata Andi Djoewarsa, Rabu (12/10/2022).

Andi menjelaskan, selama ini UKM masih mengalami kendala dalam pembelian bahan baku dari luar negeri karena beberapa hal seperti kendala bahasa, kesulitan mencari supplier terpercaya, rumitnya peraturan perdagangan lintas batas, hingga sulitnya melacak paket pengiriman real-time.

Terlebih, UKM tperlu melakukan efisiensi biaya bahan baku produksi agar harga barang yang dijual masih dapat terjangkau oleh masyarakat sehingga tetap kompetitif di pasaran.

"Ninja Xpress memahami adanya tantangan yang dihadapi para pelaku UKM untuk menekan biaya produksi, terutama dalam penyediaan bahan baku. Melalui program Ninja Direct, kami ingin pelaku UKM dapat fokus meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, tanpa harus mengalami kerumitan dalam mencari penyediaan bahan baku," lanjut Andi.

Saat ini, sudah ada lebih dari 3.000 UMKM yang pernah menggunakan jasa Ninja Direct dalam pengadaan bahan baku impor mereka. Ninja Direct hadir dan menyediakan dua jenis layanan yaitu Buy for You hingga Find for You.

Buy for You adalah layanan khusus Ninja Xpress untuk shipper yang sudah mengetahui bahan baku yang ingin dibeli dan menginginkan Ninja Direct untuk memproses pembelian dan pengirimannya.

Sedangkan Find for You untuk shipper yang belum memiliki supplier sehingga Ninja Direct akan memberikan rekomendasi pemasok bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif.

"Jaringan pemasok Ninja Direct yang besar di beberapa negara dapat membantu shipper dalam mencarikan, membelikan, dan mengirimkan bahan baku dengan harga yang kompetitif. Pilihan skema dan sistem pembayaran juga fleksibel serta dapat disesuaikan dengan keinginan shipper," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com