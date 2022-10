Jawab Tudingan Proteksi, Menteri Luhut Balik Serukan Indonesian First ke AS

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab tudingan proteksi perdagangan dari dubes Amerika Serikat.

Saat menghadiri agenda Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (12/10/2022).Luhut mengatakan industri UMKM akan dijalankan untuk menggerakkan dan memajukan ekonomi Indonesia.

"Dubes AS datang ke saya. Mr Luhut, kenapa kamu keluarkan produk buatan Amerika dari e katalog. Hey, Ambassador, White House said American First, so we liked to say also Indonesian First. Something Wrong with that," tantang Luhut balik.

Luhut mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bangga dan tidak terpengaruh dengan citra orang asing. Secara kemampuan, Luhut meyakini orang Indonesia juga sama.

"Kok Amerika gagah perkasa? Mereka tuduh kita soal climate change dan negera-negara maju. Padahal negara G20 itu yang paling banyak merusak negara kita ini. Sementara kontribusi Indonesia pada karbon global mencapai 2,3 ton per kapita.

Kepada Utusan Presiden AS untuk Iklim John Kerry, Luhut mengritik balik AS yang menyumbang 2,4 ton karbon per kapita. Saat ini, Luhut minta Indonesia sejajar dulu dan maju secara industri.

"Pak John, kami terbuka untuk bernegosiasi. Tapi jangan mendikte kami karena ekonomi sangat penting dan ini akan mengatasi kemiskinan di Indonesia," katanya.

Di sisi lain, Luhut juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pengadaan barang yang sudah dibuat dan berjalan. Kelak, pemerintah akan melakukan investasi ulang di bidang-bidang lain.

Luhut juga menilai daya tahan ekonomi Indonesia cukup bagus saat pandemi Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah dana desa, ada 74.000 desa yang dapat rata-rata dapat Rp 1 miliar per desa. Dengan dana itu, desa-desa menghasilkan ribuan kilometer jalan.

"Apa yang Indonesia nggak punya? Kekompakan saja yang harus ada. Jangan di jalan kita pecah. Jadi orang yang tidak mengerti, jangan terlalu banyak omong nggak jelas," tambahnya.

Lebih jauh, Luhut juga mengaku sulitnya birokrasi. Koordinasi aparat pemerintah ibarat rimba raya. Terkait hal itu, Luhut menekankan agar aparatur menghindari konflik kepentingan.

Sumber: BeritaSatu.com