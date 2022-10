Sucor Perkenalkan Halloween Strategy di Bursa Saham

Jakarta, Beritasatu.com- PT Sucor Sekuritas memperkenalkan Halloween strategy di bursa saham menjelang kuartal IV 2022. Halloween bukan momen menakutkan untuk masuk ke pasar saham, tetapi justru menjadi peluang emas.

“Halloween strategy adalah strategi investasi saham berdasarkan hipotesis bahwa saham berkinerja lebih baik pada periode tertentudi bursa saham, kita bisa membeli saham di bulan November, menahan selama musim dingin, kemudian menjual bulan April,” ujar CEO Sucor Sekuritas Bernadus Wijaya, dikutip Rabu (12/10/2022).

IHSG selama bulan Agustus hingga September mampu bertahan di atas 7.020 didorong sektor keuangan dan komoditas. Kenaikan saham perbankan disebabkan lonjakan loan growth 10,62% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup kuat di kuartal 2022 sebesar 5,41%.

Saham energi dan komoditas diuntungkan dengan naiknya harga komoditas dunia, seperti batu bara dan gas dunia pasca-konflik Rusia-Ukraina. Bank sentral AS, The Fed semakin agresif mengerak suku bunga mencapai 3%-3,25%. Sedangkan Bank Indonesia sepanjang tahun 2022 sudah meningkatkan suku bunga acuan 75 basis poin. Adapun inflasi Agustus mencapai 4,69%. Bernadus memprediksi suku bunga AS dapat mencapai 4,25%-4,5%, inflasi di Indonesia diprediksi akan mencapai 6%-7%, disusul dengan kenaikan suku bunga acuan BI.

Strategi Halloween menyarankan investor berinvestasi saham dari November hingga Mei. Sentimen negatif yang melanda IHSG dalam bulan Agustus-September membuat IHSG cenderung bergerak sideways. Sentimen negatif akan berakhir di bulan Desember.

Sedangkan pada bulan Oktober-Desember akan lebih banyak sentimen positif. Commodity boom dan musim dingin di Eropa memberi dampak positif untuk sektor komoditas. Apalagi Indonesia juga sebagai penghasil batu bara terbesar di dunia. Bukan hanya sektor komoditas, sektor perbankan, otomotif, ritel, konstruksi dan nikel juga terdampak positif.

Dengan adanya peningkatan harga energi global akan meningkatknya permintaan electric vehicle. Untuk itu, saham yang bisa dicermati adalah PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Bimi Resources Tbk (BUMI)

Selanjutnya PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT haruj Energy Tbk (HRUM), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Kenaikan kredit perbankan juga memberikan dampak positif untuk saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Untuk sektor otomotif dan retail dengan masih berlakunya PPNBM 0% dan meningkatnya PMI Indeks juga memberi dampak positif untuk PT Astra Internasional Tbk (ASII) dan PT Ramayana Sentosa Lestari Tbk (RALS).

Sedangkan dari sektor konstruksi, pergerakan saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) patut untuk diperhatik. Apalagi proyek Ibu Kota Negara (IKN) mulai berjalan. "Dengan kenaikan BBM pemerintah bisa mengalokasikan dana subsidi untuk memenuhi pembangunan infrastruktur," kata dia..

Sumber: Investor Daily