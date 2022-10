Raffi Ahmad Terus Berinovasi Kembangkan Konten untuk Pasar Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Artis sekaligus CEO Rans Entertaiment Raffi Ahmad melihat bahwa perkembangan dunia digital saat ini memang terus berkembang di era sekarang, dan hal ini membuatnya selaku pengusaha terus berinovasi untuk mengembangkan konten digital untuk bisa masuk ke pasar digital saat ini.

"Buat kami Content is King, di mana dalam membuat sebuah produk konten menjadi salah satu hal yang paling kita pikirin. Namun demikian, karena kita seorang konten kreator maka kita juga harus lihat tujuan konten itu kita buat untuk apa dan kita juga harus menentukan targetnya siapa, agar konten digital yang kita buat bisa benar-benar bisa menghasilkan dan ditonton banyak orang," ungkap Raffi Ahmad dalam BNI Investor Daily Summit 2022 dengan tema “Business Heroes or Hype Master? What's Next in Business Of Content and Entertainment” yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta, Rabu (12/10/2022) sore.

Diterangkan Raffi, sebagai pemilik perusahaan yang bergerak dibidang industri hiburan dan lifestyle, ia memang terus berupaya melirik pangsa pasar hiburan tanah air.

"Saat ini kami dari Rans Entertainment sendiri terus berupaya berinovasi enggak hanya buat konten yang menarik tapi juga bisa dikenang hingga mungkin 100 tahun mendatang salah satunya dengan membuat Internet Protocol (IP) dengan cara misalnya membuat avatar aku, Gigi, Rafathar dan Rayyanza," tambah Raffi.

Selain berupaya mengembangkan konten digital yang mengarah ke arah entertainment, Raffi melalui Rans Entertainment juga berupaya untuk mengembangkan sektor bisnisnya di luar dunia entertainment.

"Saya terus juga mengembangkan perusahaan dengan jalan mengembangkan Rans ke dunia di luar entertainment misal dengan mengakuisisi sebuah klub sepak bola, atau sebuah klub bola basket, lalu mengembangkan ke dunia properti dengan membuka Rans Property juga. Dan buat kami di dunia digital ini juga perlu kolaborasi dengan berbagai pihak," tandasnya.

Selain Raffi Ahmad, dalam diskusi yang dipandu oleh presenter televisi, Ria Yusnita itu hadir pula CEO sekaligus produser film MD Entertainment, Manoj Punjabi yang juga sepakat dengan apa yang dikatakan Raffi Ahmad dalam diskusinya kali ini.

