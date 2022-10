Risalah The Fed Tekan Dolar, Harga Emas Ditutup Menguat

New York, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada perdagangan Rabu (12/10/2022), karena penurunan dolar dan imbal hasil Treasury AS menyusul hasil risalah pertemuan Federal Reserve (The Fed).

Harga emas di pasar spot naik 0,4% menjadi US$ 1.672,05 per ons dan emas berjangka AS melemah 0,36% menjadi US$ 1.608,00.

Pembuat kebijakan the Fed menyatakan sikap kebijakan moneter bank sentral akan makin ketat guna menurunkan inflasi. Demikian hasil risalah pertemuan the Fed Rabu.

Meski demikian, beberapa peserta diskusi mengatakan The Fed perlu mengkalibrasi kebijakan pengetatan yang bertujuan memitigasi dampak negatif terhadap ekonomi.

"Pasar menangkap tanda-tanda dovish dan melihat kata 'kalibrasi', maka dolar AS turun dan harga emas melonjak," kata analis dan trader Heraeus Precious Metals Tai Wong, di New York.

Pelemahan dolar membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Sementara acuan imbal hasil Treasury AS 10 tahun juga turun. Suku bunga tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Adapun data indeks harga konsumen AS yang dirilis Kamis (13/10/2022), yang diperkirakan akan tetap tinggi.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,83% menjadi US$ 19,03 per ons, platinum melemah 0,13% menjadi US$ 884,47, dan paladium hilang 0,24% menjadi US$ 2.136.00

Sumber: CNBC