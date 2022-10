Jokowi: IHSG Tinggi Tak Cukup, Gimana Tarik Modal dari Luar

Jakarta, Beritasatu.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak pernah ragu atas kemampuan pasar modal Indonesia beradaptasi dalam menghadapi dampak ekonomi global. Di tengah pandemi yang belum usai, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu bertumbuh dibandingkan tahun lalu. Bahkan, IHSG tampil menjadi salah satu yang terbaik dibandingkan bursa regional maupun global lain.

“Tapi itu (IHSG, red) belumlah cukup. Jangan bangga hanya karena cetak rekor IHSG, tetapi bagaimana mempertahankan aliran modal yang ada dan menarik aliran modal dari luar,” ujar Jokowi pada pembukaan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2022, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Jokowi menyatakan, pemerintah terus menantikan kebijakan pasar modal yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

Akhir kata, Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada pasar modal Indonesia dan berpesan agar Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa menjadi sarana yang diandalkan investor. “Selamat ulang tahun ke-45 pasar modal Indonesia, terus bertumbuh dan menjadi sarana yang diandalkan investor,” ungkapnya.

Sementara dana investor asing terus masuk ke Indonesia di tengah kenaikan inflasi dan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve (the Fed). Hal itu karena fundamental Indonesia masih kuat. Sepanjang 2022, aliran dana investor asing masuk pasar modal Indonesia mencapai Rp 70,11 triliun.

Meski demikian, belakangan ini aliran dana keluar cukup deras yang dipicu kekhawatiran resesi global. Investor memindahkan dana ke aset bebas risiko seperti obligasi pemerintah, maupun menyimpan uang tunai. Kenaikan suku bunga acuan negara maju, terutama AS, membuat asing cenderung memindahkan dana ke negara adi daya itu yang memiliki posisi kuat dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia.

Selama masih ada sentimen tersebut, investor asing cenderung wait and see untuk masuk ke pasar modal Indonesia.

Sumber: Investor Daily