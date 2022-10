OJK Sebut Ekonomi Indonesia Tangguh Hadapi Dinamika Global

Jakarta, Beritasatu.com – Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia diramal bakal konsisten mempertahankan pertumbuhan ekonominya sebesar 5% di saat IMF memproyeksikan negara-negara lain terancam terjungkal akibat dinamika global yang semakin menantang.

Ramalan itu salah satunya datang dari International Monetary Fund (IMF) yang secara objektif menyebut kondisi ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh sebesar 5% di tengah perekonomian global yang diproyeksi bergerak lesu.

Resiliensi ekonomi Indonesia adalah bukti konkret dari keberhasilan Indonesia dalam bersinergi mengendalikan dampak pandemi selama dua tahun terakhir. Walaupun kewaspadaan tetap perlu dipelihara terutama di sektor kesehatan dan sosial.

“Dalam konteks itu kita bisa mengatakan bahwa we have done our best,” ucap Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam pembukaan Capital Market Summit & Expo 2022 secara virtual, Kamis (13/10/2022).

Langkah Indonesia yang akan lebih optimistis ke depan, menurut Mahendra karena dilihat dari perspektif ekonomi makro, fiskal, dan moneter, pengelolaannya sudah berjalan baik selama beberapa tahun terakhir.

Faktor lain yaitu kontribusi sektor ekonomi terhadap perekonomian nasional yang kini ...

