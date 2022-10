Bursa Eropa Naik meski Inflasi AS Lebih Tinggi dari Proyeksi

New York, Beritasatu.com- Bursa Eropa ditutup menguat pada Kamis (13/10/2022), setelah adanya potensi perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah Inggris. Sementara investor di seluruh dunia menolak data inflasi AS terbaru.

Pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa naik 0,9%. Semua bursa utama dan sebagian besar sektor ditutup di zona hijau.

Saham makanan dan minuman ditutup turun 1%, memimpin pelemahan Kamis. Sementara sektor perjalanan dan liburan mencatat kinerja terbaik, bertambah 3,9%.

Saham melonjak setelah pemerintah Inggris sedang mendiskusikan perubahan pada "anggaran kecil" yang banyak dikritik telah mengguncang pasar sejak pengumuman pada 23 September.

Namun, bursa Eropa dan saham berjangka AS kemudian jatuh setelah pengumuman indeks harga konsumen atau inflasi (consumer price index/CPI) AS berada di 0,4% (month to month/mtm) atau lebih panas dari perkiraan di bulan September, meskipun Federal Reserve (The Fed menaikkan suku bunga agresif. Hal ini mengikis harapan pasar bahwa bank sentral akan menjauh dari siklus pengetatan moneter yang hawkish.

Perkiraan konsensus Dow Jones memperkirakan CPI akan sebesar 0,3% pada bulan September, naik dari 0,1% pada bulan Agustus.

Dalam basis 12 bulan, atau inflasi utama naik 8,2%, dari level puncaknya sekitar 9% pada bulan Juni. Namun raihan September masih berada di dekat level tertinggi sejak awal 1980-an.

Sumber: CNBC