Bak Roller Coaster, Bursa AS Sempat Ambles Lalu Meroket

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik signifkan Kamis (13/10/2022), dengan Dow Jones Industrial Average sempat melonjak 1.500 poin dari posisi terendah ke level tertinggi, karena para trader mengabaikan laporan inflasi AS yang masih tinggi.

Dow Jones Industrial Average naik 827,87 poin, atau 2,83%, menjadi 30.038,72 setelah sempat turun lebih 500 poin. S&P 500 naik 2,60% menjadi 3.669,91, memecahkan penurunan beruntun 6 hari. Adapun Nasdaq Composite naik 2,23% mengakhiri perdagangan 10.649,15.

Bursa AS fluktutaif Kamis yang ditandai kejatuhan saham ke level terendah sejak 2020 menyusul pengumuman data inflasi yang lebih panas dari perkiraan. Bursa AS lalu rebound (menguat) menakjubkan. Dow Jones memperoleh kembali 1.300 poin karena trader mencermati laporan indeks harga konsumen September. Sementara S&P 500 membukukan rentang perdagangan terluas sejak Maret 2020.

Perdagangan Kamis menandai pembalikan intraday terbesar kelima dari terendah dalam sejarah S&P 500. Selain itu, terbesar keempat untuk Nasdaq.

Kenaikan saham energi dan bank memimpin rebound. Saham Chevron naik 4,85% karena harga minyak melonjak. Sementara saham Goldman Sachs dan JPMorgan masing-masing naik 3,98% dan 5,56%. Adapun saham teknologi besar seperti Apple dan Microsoft dan saham semikonduktor Nvidia dan Qualcomm berkontribusi pada penguatan bursa AS.

Investor memperkirakan bahwa laporan inflasi yang lebih kuat dari perkiraan mencerminkan kenaikan harga segera mencapai puncaknya.

"Kita mendapatkan inflasi terakhir lebih tinggi dan dari sini kita mulai melambat," kata Kepala Strategi Investasi Charles Schwab, Liz Ann Sonders.

Dia menambahkan fluktuatif saham kemungkinan akan berlanjut karena investor mencerna lebih banyak data inflasi dan musim pendapatan perusahaan. “Ada banyak hal yang dapat mendorong volatilitas,” katanya.

Bursa AS jatuh ke posisi terendah ketika pengumuman inflasi September menunjukkan peningkatan lebih besar dari perkiraan. Indeks harga konsumen meningkat 0,4% untuk September, lebih tinggi dari perkiraan 0,3% dari Dow Jones. Secara tahunan, inflasi naik 8,2%.

Inflasi tinggi yang terus-menerus akan membuat Federal Reserve (The Fed) lebih agresif menaikkan suku bunga sampai lonjakan harga barang-barang mereda.

