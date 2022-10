Harga Emas Turun karena Inflasi Picu Kenaikan Bunga Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Kamis (13/10/2022) karena inflasi AS September lebih tinggi dari perkiraan sehingga memperkuat Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga.

Harga emas di pasar spot turun 0,6% menjadi US$ 1.663,05 per ons dan harga emas berjangka AS melemah 0,4% pada US$ 1.670,20.

Indeks harga konsumen (CPI) atau inflasi AS naik 0,4% di September setelah naik 0,1% pada Agustus, kata Departemen Tenaga Kerja. Sementara secara tahunan inflasi naik 8,2% dari Agustus 8,3%.

Data tersebut menandakan The Fed akan lebih agresif menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga lebih cepat. "Ini akan melemahkan harga emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Mengikuti data, benchmark imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik. Suku bunga tinggi dan kenaikan imbal hasil obligasi menurunkan daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara pejabat Fed mengulangi sikap agresif hawkish kebijakan moneternya sehingga pasar gelisah. "Ada kekhawatiran di pasar akan terjadi resesi global," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff, mengatakan dalam sebuah catatan.

Seemntara harga perak di pasar spot turun 1,3% menjadi US$ 18,82 per ons, platinum menguat 2,2% menjadi US$ 899,17, dan paladium turun 1,2% menjadi US$ 2.110,80.

