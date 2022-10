BCA Gaungkan Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Lewat IKF 2022

Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah tren pemulihan ekonomi nasional, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui BCA Learning Service kembali menggelar Indonesia Knowledge Forum (IKF) XI - 2022 bertajuk “THRIVING FORWARD: Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilience in the Digital Era".

Melalui kegiatan tersebut, BCA mengajak semua pihak memanfaatkan keunggulan komparatif dan peluang bisnis untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, sekaligus antisipatif terhadap tantangan ekonomi global.

"Penyelenggaraan IKF XI 2022 datang pada saat yang tepat, ketika Indonesia sedang dalam momentum positif di tengah pencapaian pertumbuhan ekonomi di 5,44% pada triwulan II 2022," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam keterangan tertulisnya Sabtu (15/10/2022).

Jahja mengatakan momentum tersebut harus dapat dimanfaatkan semua pihak untuk mengembangkan bisnis, terutama melalui kolaborasi berbagai pihak. "Kesempatan tersebut dapat diperkuat dengan memanfaatkan berbagai peluang bersamaan dengan era digital yang menjadi tren saat ini," kata Jahja.

Dia mengatakan IKF XI 2022 merupakan ajang untuk mempertajam komitmen kolaborasi melalui sharing knowledge dari berbagai pakar dan praktisi. IKF XI dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, kalangan industri dan bisnis, untuk mengambil langkah tepat dan terukur dalam menjaga pertumbuhan di tengah situasi ekonomi global yan pasang surut. "Kami ingin semua pihak bisa menjaga momentum positif saat ini," kata Jahja.

IKF merupakan agenda tahunan dari BCA yang menghadirkan berbagai pembicara dari berbagai sektor di Indonesia untuk membahas kondisi aktual yang perlu diantisipasi khususnya di bidang bisnis dan ekonomi. Ini merupakan tahun ke-11 BCA menyelenggarakan IKF dan merupakan tahun ketiga IKF diselenggarakan secara virtual.

IKF digelar dengan konsep forum dalam 1 hari penuh pada 18 Oktober 2022 yang dihadiri Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandianga Salahuddin Uno, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Founder Narasi Najwa Shihab, CEO PT Samudera Indonesia Tbk Bani M Mulia, Founder & Creative Director PT Daur Langkah Bersama Aryenda Atma, VP of People Tokopedia Nanang Chalid, dan Peraih Medali Emas Olimpiade Tokyo 2020 Gresia Polii serta pembicara-pembicara lainnya.

Direktur BCA Lianawaty Suwono mengatakan, pihaknya mengundang masyarakat untuk segera bergabung mengikuti event inspiratif ini. “IKF XI 2022 merupakan kegiatan inspiratif yang memberikan wawasan mengenai perspektif ekonomi di Indonesia saat ini," kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com