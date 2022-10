Kuartal III, BRI Life Bukukan Pendapatan Premi Rp 6,9 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – PT Asuransi BRI Life (BRI Life) membukukan pertumbuhan pendapatan premi (gross written premium/GWP) senilai Rp 6,9 triliun. Nilai itu tumbuh lebih dari 40% secara tahunan (year on year/yoy) sampai dengan kuartal III-2022.

Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila menjelaskan, perseroan terus tumbuh dari berbagai aspek keuangan, bahkan di tengah perlambatan kondisi pasar asuransi jiwa. Premi baru ekuivalen yang disetahunkan (annualized premium equivalent/APE) juga tumbuh 42% (yoy) menjadi Rp 2,45 triliun, menempatkan posisi BRI Life ke peringkat ke-2 dengan market share sebesar 6,6% di sektor industri asuransi jiwa.

"Pertumbuhan ini ditopang oleh ketersediaan pasar yang sangat luas di induk usaha di Bank BRI dan target operating model yang disesuaikan dengan perkembangan usaha, dengan didukung oleh expertise di bidang asuransi jiwa dan IT dari FWD," ungkap Iwan dalam keterangannya, yang dikutip pada Minggu (16/10/2022).

BRI Life terus melakukan standarisasi di bidang pemasaran dan tenaga pemasar, alat-alat yang digunakan, dan proses pemasaran untuk memastikan premi yang dihasilkan berkualitas. Dengan begitu, perseroan dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis pada saat jatuh tempo. Dari sisi operasional, efisiensi melalui teknologi digital dilakukan sehingga layanan bisa cepat dan akurat. Hal ini tidak terlepas dari dukungan BRI dan FWD yang diyakini dapat terus memacu pertumbuhan ke depan.

"Kami yakin dapat terus tumbuh untuk mem-BRILife-kan Indonesia guna memberi nilai tambah bagi tercapainya visi induk usaha kami di BRI, untuk menjadi the most valuable banking group in SEA dan menjadi champion dalam financial inclusion, serta untuk berkontribusi bagi pencapaian visi FWD dalam changing the way people feel about insurance," tandas Iwan.

Lebih lanjut, Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi mengungkapkan, pihaknya terus mendorong ...

