SUN Pekan Ini Sideways Dibayangi Kebijakan Bank Sentral

Jakarta, Beritasatu.com- Harga Surat Utang Negara (SUN) pekan ini diprediksi bergerak sideways dengan imbal hasil (yield) sekitar 7,25%-7,5% untuk tenor 10 tahun.

"Menurut saya, yield SUN pekan depan (ini) cenderung sideways. Kuncinya adalah hasil rapat gubernur Bank Indonesia di dan beberapa rilis data ekonomi domestik dan luar negeri," ucap Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin kepada Investor Daily, Minggu (16/10/2022).

Ia menambahkan, jika bank sentral menaikkan suku bunga, maka yield SUN bakal cenderung naik pada Jumat depan. Sebaliknya, jika bank sentral masih mempertahankan suku bunga acuan, yield kemungkinan sedikit menurun dibandingkan akhir pekan lalu.

Bahkan, beberapa ekonom telah memprediksi Bank Indonesia (BI) bakal menaikkan kembali suku bunga acuan di kisaran 25 bps di tengah ekspektasi berlanjutnya kenaikan suku bunga secara agresif di negara maju dan tekanan terhadap rupiah.

"Kita bisa lihat, rupiah tertekan di tengah data inflasi AS yang masih tinggi dan berada di Rp 15.390 per dolar AS akhir pekan lalu. Tekanan terhadap rupiah juga memaksa bank sentral mengintervensi pasar, dan kenaikan suku bunga menjadi cara untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah akibat arus keluar modal," papar Nasrudin.

Selain itu, jelas Nasrudin, kenaikan suku bunga juga mempertahankan spread antara suku bunga domestik dan internasional. Apalagi, saat ini pasar melihat bank sentral AS akan kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan mendatang.

Dengan demikian, jika Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, spread BI 7-days RRR terhadap Fed Fund Rate, maka berpotensi menyempitkan levelnya saat ini (1%) dan meningkatkan tekanan arus keluar modal.

Selain hasil rapat Gubernur Bank Indonesia, Nasrudin menyebut, pergerakan harga SUN pekan ini akan turut dipengaruhi rilis data ekspor dan impor periode September 2022 yang dinantikan pasar.

Agustus lalu misalnya, Indonesia masih membukukan surplus dagang dengan ekspor sebesar US$ 27,91 miliar dan impor sebesar US$ 22,15 miliar. Surplus dagang menjadi sentimen positif bagi pasar SUN. Namun di saat yang sama, juga menjadi sentimen negatif.

Karena itu, ia menekankan perlunya untuk memperhatikan rilis data ekonomi di negara maju seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Tiongkok secara yoy di kuartal III 2022 yang diperkirakan lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Demikian pula dengan inflasi inti di Inggris untuk periode September 2022 yang diramal naik dari 6,3% yoy menjadi 6,4% yoy.

Kendati demikian, optimisme pemerintah yang menyatakan akan mampu melewati ancaman resesi global merupakan sentimen positif bagi pasar SUN. "Itu menjadi katalis bagi kepercayaan pasar modal domestik terutama untuk investor asing. Karenanya, saya berharap asing kembali masuk ke pasar modal domestik," ujarnya.

Lebih lanjut, Nasrudin menyampaikan investor asing akan kembali masuk pasar Indonesia lantaran Indonesia menjadi salah satu negara tujuan yang menarik. Tanda-tandanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tangguh di kisaran 5% membuat pasar saham domestik menjadi menarik.

Terlebih, resesi global akan menekan kinerja pasar saham global sehingga saat pasar saham domestik berkinerja positif, maka hal itu akan memacu invetor asing untuk masuk pasar saham Indonesia.

Tak jauh berbeda dengan pasar saham, pasar SUN Indonesia juga akan menjadi tujuan potensial. Dengan peringkat sovereign yang relatif mirip, menurut Nasrusin, Indonesia menawarkan yield relatif tinggi dibandingkan beberapa negara lain seperti Filipina dan Thailand.

Sumber: Investor Daily