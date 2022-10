Pangkas Utang, Indika Energy Buyback Obligasi US$ 29,01 Juta

Jakarta, Beritasatu.com– PT Indika Energy Tbk (INDY) hingga 12 Oktober 2022, telah membeli sebagian (buyback) dari jumlah terutang atas obligasi yang jatuh tempo pada 2024 dengan jumlah pokok sekitar US$ 29,01 juta atau sekitar Rp 448,98 miliar di pasar terbuka. Surat utang yang dibeli kembali tersebut, merepresentasikan 5,05% dari nilai pokok awal surat utang 2024.

“Setelah pelaksanaan pembelian kembali, jumlah terutang dari Surat Utang 2024 adalah US$ 333,37 juta (Rp 5,15 triliun), yang mewakili sekitar 57,98% dari jumlah pokok awal surat utang 2024. Sebagai referensi, terlampir kami sampaikan pengumuman SGX-ST tertanggal 12 Oktober 2022 sehubungan pembelian kembali,” jelas Sekretaris Perusahaan Indika Energy Adi Pramono dalam keterbukaan informasi dikutip Minggu (16/10/2022).

BACA JUGA

Indika Energy Gandeng Foxteq Singapore Garap Mobil Listrik

Dalam pengumuman tersebut, Indika Energy Capital III Pte Ltd, melalui PT Indika Energy Tbk telah membeli sebagian dari surat utang 5,875% yang jatuh tempo pada tahun 2024. Perlu diketahui, Indika Energy Capital III Pte Ltd merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura dan berbentuk perseroan terbatas. “Tidak terdapat dampak khusus atas penyampaian keterbukaan informasi ini, mengingat penyampaian keterbukaan informasi ini merupakan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan POJK (Peraturan OJK) 31,” tegas Adi.

Hingga semester I 2022, Indika Energy menunjukkan realisasi kinerja keuangan sesuai ekspektasi. Hal ini menjadikan saham INDY layak direkomendasikan beli dengan target harga Rp 3.750. Perseroan membukukan lompatan laba bersih sebanyak 1.571% dari US$ 12 juta menjadi US$ 200,7 juta hingga semester I 2022.

Lonjakan itu sejalan dengan peningkatan pendapatan dari US$ 1,16 miliar menjadi US$ 1,93 miliar. EBITDA juga melesat dari US$ 317,9 juta menjadi US$ 644,3 juta.

“Realisasi laba bersih Indika sepanjang semester I 2022 sudah sesuai dengan harapan kami. Sedangkan EBITDA telah melampaui perkiraan Mandiri Sekuritas. Kami memperkirakan pertumbuhan volume penjualan batu bara akan menjadi faktor utama penguat kinerja keuangan pada semester II tahun ini sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih baik untuk penambangan,” tulis tim riset Mandiri Sekuritas pada Agustus 2022.

Sepanjang semester II, sebut Mandiri Sekuritas, kondisi cuaca yang lebih baik untuk penambangan batu bara akan menjadi sentimen positif terhadap performa perseroan. Jika kondisi ini terwujud, pertumbuhan volume penjualan berpotensi berlanjut pada paruh kedua tahun ini.

Indika Energy mencatatkan volume produksi batu bara mencapai 16,4 juta ton pada semester I 2022, dibandingkan periode sama tahun lalu 18,2 juta ton. Sebaliknya volume penjualan batu bara perseroan turun 6% dari 18,1 juta ton menjadi 17 juta ton. Meski volume penjualan turun, Indika berhasil mencetak lonjakan pendapatan dan laba bersih setelah rata-rata harga jual batu bara perseroan melesat 68% dari US$ 48,6 menjadi US$ 81,5 per ton.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily