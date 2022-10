Rupiah Sepekan Diprediksi Cenderung Stagnan, Ini Faktornya

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam pekan ini diprediksi masih melemah dan cenderung stagnan, melanjutkan penurunan pekan lalu yang berada di level Rp 15.427 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi, pergerakan rupiah pada hari ini berada di rentang Rp 15.350 - Rp 15.450. "Harga (rupiah) masih akan melemah, ini masih akibat inflasi di Amerika yang tidak sesuai ekspektasi dan kemungkinan besar bank sentral menaikkan suku bunga 75 bsp (basis poin). Di sisi lain, Inggris pada Jumat kemarin sudah menghentikan pembelian obligasi," ujar Ibrahim kepada Investor Daily, Senin (17/10/2022).

Meski demikian, penurunan rupiah diproyeksi tidak berlarut karena fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Ibrahim menambahkan, Bank Indonesia (BI) juga bisa membantu dengan mempertahankan suku bunga acuan yang diyakini akan direspons positif pasar. "BI sebaiknya tidak menaikkan suku bunga, bulan lalu sudah menaikkan suku bunga 75 basis poin, itu sudah cukup luar biasa," imbuh dia.

Ekonom dan praktisi pasar modal Lucky Bayu Purnomo memperkirakan pelemahan rupiah lebih dalam. Ia menyebutkan, target terendah nilai tukar rupiah berada pada level Rp 15.490 per dolar AS dalam jangka pendek, dengan target tertinggi Rp 15.600 per dolar AS. Prediksi tersebut dilatarbelakangi nilai tukar rupiah yang pernah menguji level Rp 15.600.

Kondisi tersebut disertai harga minyak mentah melemah, indeks dolar AS cenderung menguat, dan pasar komoditas cenderung melemah. Investor memperhatikan pasar uang dibandingkan komoditas menyebabkan masih ada arus yang masuk di currency.

Dihubungi terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memproyeksikan mata uang garuda masih berada di kisaran Rp 15.400-an atau stagnan dalam sepekan. "Faktor paling menentukan adalah langkah the Fed dan BI menentukan suku bunga acuan. Jika the Fed terus menaikkan suku bunga, bisa jadi rupiah akan ambrol," pungkasnya.

Sumber: Investor Daily