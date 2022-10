Erick Thohir: BUMN Berperan sebagai Agen Pembangunan

Bali, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan, BUMN memiliki peran sebagai agent of development atau agen pembangunan, untuk memberikan dampak yang signifikan bagi bangsa dan negara.

Adapun peran yang dijalankan oleh seperti penyaluran pembiayaan ultra mikro, serta mendukung penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Dalam menjalankan peran sebagai agent of development, kami telah mendorong beberapa program, seperti penyaluran pembiayaan ultra-mikro dan penyelesaian proyek strategis nasional yang dapat menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang tinggi,” kata Erick Thohir, dalam acara SOE Conference 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (17/10/2022).

Menurut Erick Thohir, salah satu inisiatif yang dilakukan Kementerian BUMN sebagai agen of development adalah, menginisiasi program Indonesia Water Fund (IWF) dalam rangka percepatan pemerataan akses layanan air bersih bagi masyarakat Indonesia.

IWF merupakan wadah untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, dimana air bersih masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia.

"Hanya 23% penduduk Indonesia yang memiliki akses air bersih, dan sebagian masyarakat Indonesia lainnya masih menghadapi ketimpangan harga air bersih mulai dari Rp 65.000 atau setara US$ 4,4 hingga Rp 140.000 atau setara US$ 9,5 per meter kubik,” ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menambahkan, melalui sinergisitas BUMN dan mitra strategis baik global ...

