Begini Cara BRI Finance Pacu Inklusi dan Literasi Keuangan

Jakarta, Beritasatu.com - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) memanfaatkan momentum Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 pada Oktober ini untuk memacu inklusi dan literasi layanan jasa keuangan kepada masyarakat luas, termasuk kalangan generasi muda.

Corporate Secretary BRI Finance Taufiq Kurniadihardja mengatakan pada agenda BIK 2022 pihaknya mengikuti dua acara utama. Pertama, Multifinance Day 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Festival Citilink Bandung pada 14-16 Oktober 2022.

Kedua, Financial Expo (FinEXPO) 2022 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26-30 Oktober 2022 di Mall Central Park, Jakarta Barat. Dalam gelaran tersebut dilakukan berbagai kegiatan terkait peningkatan inklusi dan literasi seperti pameran produk jasa keuangan dan edukasi keuangan.

Selain itu, BRI Finance pun akan melaksanakan kegiatan literasi keuangan di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

"Mengapa acara Multifinance Day maupun FINEXPO dapat dikategorikan sebagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan, karena memang pada dasarnya ketika ada konsumen atau pengunjung yang datang ke booth akan dijelaskan tentang produk kami, syarat dan ketentuan serta prosedur pembiayaannya seperti apa. Dan otomatis kalau konsumen tertarik akan mengajukan aplikasi pembiayaan. Jadi ada literasi dan inklusinya,” kata Taufiq di Jakarta, Senin (17/10/2022).

Taufiq mengatakan setiap tahun pihaknya rutin mengikuti acara Multifinance Day yang diselenggarakan APPI tersebut. Seperti yang dilaksanakan di Bogor pada 2017, Makassar pada 2018, dan Surabaya pada 2019.

Sedangkan pada 2020 dan 2021 sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Adapun khusus acara yang diselenggarakan secara mandiri seperti seminar sebagai ajang literasi, menurut Taufiq, BRI FInance menargetkan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa.

"Konsepnya adalah BRI Finance goes to school atau goes to campus yang berisi edukasi tentang cara bijak mengelola keuangan bagi kaum milenial. Selama masa pandemi kami juga mengadakan literasi keuangan secara online,” ujarnya.

Bagi BRI Finance, lanjut dia, kegiatan-kegiatan tersebut bukan sekadar menggugurkan kewajiban ...

