Pemerintah Didorong Kaji Asumsi Nilai Tukar Rupiah pada APBN 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada APBN 2023. Nilai tukar rupiah dalam APBN, yakni Rp 14.800.

“Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi, karena terjadi perubahan dinamika ekonomi. Moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas rupiah,” kata Bhima, Senin (17/10/2022).

Menurutnya, pada semester I 2022, nilai tukar rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas. Begitu terjadi pembalikan arah, maka tekanan kurs bisa terjadi. “Berikutnya penyesuaian kurs rupiah mendesak dilakukan, karena postur belanja akan alami peningkatan terutama belanja subsidi energi,” ungkap Bhima.

BACA JUGA

Meski Pasokan Ketat, Harga Minyak Turun karena Dolar Menguat

Diketahui, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) juga menyepakati anggaran subsidi energi di 2023 sebesar Rp 211,9 triliun. Asumsi dasar makro 2023 menyebutkan target pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, inflasi year on year 3,6 persen, nilai tukar Rp 14.800.

“Dikhawatirkan realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana membuat tekanan pada penyesuaian harga BBM kembali terjadi tahun depan,” sebut Bhima.

Di tengah penguatan dolar AS terhadap rupiah, Bhima mengatakan pemerintah bisa melakukan extra effort, yaitu mendorong devisa hasil ekspor lebih banyak dikonversi ke kurs rupiah, terutama devisa pertambangan dan hasil perkebunan.

“Dalam situasi strong dolar terjadi secara kontinu maka BI perlu mempersiapkan capital control atau syarat bagi eksportir untuk menyimpan hasil ekspor dalam perbankan domestik selama sekurangnya 6-9 bulan,” tuturnya.

Baca selanjutnya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terhitung masih lebih ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com