Proyek Rumah Subsidi Besutan Arrayan Group Raih GPA 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Perumahan Grand Cikarang City 2 (GCC 2) yang dikembangkan Arrayan Group berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Property Awards (GPA) The People’s Choice 2022 untuk kategori Favorite Subsidized Housing Project.

Proyek rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini unggul dalam pemilihan berdasarkan voting yang digelar selama sebulan, yakni sejak 4 September hingga 4 Oktober 2022.

GPA The People’s Choice merupakan edisi khusus dari Golden Property Awards (GPA) yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk dapat langsung menentukan produk properti terbaik menurut pilihan mereka. GPA sendiri diadakan setiap dua tahunan, sementara GPA The People’s Choice baru pertama diadakan di tahun 2022 ini.

Ajang penghargaan bergengsi ini merupakan kolaborasi antara 99 Group dan Indonesia Property Watch (IPW). Melalui 99 Group sebagai platform properti terbesar di Tanah Air, GPA The People’s Choice dapat dipastikan mampu menjangkau berbagai kalangan konsumen, berbekal kekuatan teknologi dan dukungan strategi pemasaran yang menyeluruh.

GPA The People’s Choice edisi perdana ini berhasil mendapat sambutan yang baik dari kalangan pebisnis properti yang telah lama menantikan hadirnya ajang penghargaan real estate berbasis konsumen di Indonesia. Mulai dari pengembang, kantor agen, produsen bahan bangunan, bank, hingga selebritas terkemuka turut menyambut hangat proses nominasi.

Antusiasme luar biasa juga diterima oleh GPA The People’s Choice dengan jumlah suara konsumen yang mencapai lebih dari 136.000 voting yang tersebar di 38 kategori penghargaan. Tercatat, tujuh kategori dengan total voting konsumen terbanyak, yaitu Favorite Subsidized Housing Project, Favorite Millennial Home Design, Favorite Luxury Home Design, Developer Brand of The Year, Property Agent Company of The Year, Favorite Bank – KPR Syariah, dan Favorite Bank – KPR Konvensional.

Owner Arrayan Group, Asmat Amin, mengapresiasi penghargaan yang diterima Grand Cikarang City 2 tersebut. GPA The People’s Choice menurut Asmat adalah sebuah terobosan baru lantaran telah melibatkan masyarakat dan konsumen properti secara langsung untuk untuk memilih dan menentukan secara pilihan hunian yang terbaik.

"Ini adalah sebuah terobosan yang sangat baik, karena masyarakat sudah diikutsertakan dalam pemilihan, karena merekalah sesungguhnya pengguna langsung properti,” kata Asmat Amin, dalam keterangan resminya, Selasa (18/10/2022).

Asmat Amin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, juga seluruh karyawan dan tenaga pemasar perumahan Grand Cikarang City 2 maupun Arrayan Group yang terus bekerja keras untuk mengembangkan dan memasarkan Grand Cikarang City 2. "Penghargaan ini sebagai bukti bahwa kerja keras kami di GCC 2 diakui oleh masyarakat, dan end user. Kami sangat bangga menerima penghargaan ini,” katanya.

Sumber: Investor Daily