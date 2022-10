Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas Edukasi Pasar Modal

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berkolaborasi dengan PT Mandiri Sekuritas menggelar kegiatan sharing session bertajuk Mandiri Goes to Campus untuk memberikan edukasi dasar-dasar investasi saham dan pasar modal serta pelatihan trading saham kepada mahasiswa Universitas Gunadarma dan Universitas Pancasila, Jakarta. Pelatihan ini dilaksanakan online dengan melibatkan pimpinan di unit-unit bisnis terkait di Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, serta dihadiri Yayasan dan Rektorat Universitas Gunadarma dan Universitas Pancasila belum lama ini.

"Kegiatan Mandiri Goes to Campus diharapkan membentuk generasi muda kompeten, berdaya juang, dan kreatif dalam berinvestasi saham dan pasar modal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital," kata Regional CEO Region V/Jakarta 3 Sulaeman dalam keterangan tertulisnya Selasa (18/10/2022).

Dia mengatakan antusiasme rangkaian acara Mandiri Goes to Campus cukup tinggi. Hal ini tercermin dari jumlah peserta yang menembus 1.100 mahasiswa dari Universitas Gunadarma dan Universitas Pancasila.

“Program Mandiri Goes to Campus merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri untuk meningkatkan peluang bisnis dan strategi go to market ke dalam lingkungan Universitas Gunadarma dan Universitas Pancasila serta membangkitkan semangat mahasiswa agar berani menghadapi tantangan, terbuka pada kemajuan teknologi digital serta mampu menangkap peluang bisnis dalam melakukan investasi di pasar modal. Dengan demikian, mahasiswa dapat mencapai kemandirian finansial dan dalam jangka panjang,” ujar Sulaeman.

Bank Mandiri memiliki Wholesale Digital Super Platform KOPRA by Mandiri dilengkapi dengan fitur layanan digital single access yang menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial bagi ekosistem perguruan tinggi beserta value chain secara end to end (hulu ke hilir) di antaranya cash management, foreign exchange, trade & bank guarantee, supply chain management, virtual account, reconciliation portal sampai solusi keuangan terintegrasi berbasis Application Programming Interface (API).

Senada dengan Sulaeman, Direktur Retail Mandiri Sekuritas Theodora V.N. Manik mengungkapkan, pihaknya memiliki komitmen mendukung transformasi digital dengan mengembangkan layanan keuangan pasar modal yang dapat menjadi solusi transaksi dan investasi, yaitu melalui aplikasi MOST (Mandiri Sekuritas Online Trading).

“Dengan MOST, nasabah dapat berinvestasi di pasar modal dengan lebih mudah, cepat, dan aman dari manapun dan kapanpun. MOST memberikan berbagai kemudahan dalam proses berinvestasi, jual beli saham, reksa dana, obligasi dalam satu platform terintegrasi,” jelasnya.

Pada platform digital MOST tersebut, Mandiri Sekuritas menyediakan serangkaian pelatihan produk, layanan, dan mekanisme investasi pasar modal gratis kepada para nasabah. Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk melengkapi nasabah dengan pengetahuan pasar modal yang dibutuhkan dalam mengelola investasi.

Melalui Mandiri Goes to Campus, Mandiri Sekuritas menginformasikan berbagai layanan digital tersebut, sehingga dapat lebih memberdayakan mahasiswa dalam investasi pasar modal yang dapat membangun kesejahteraan keuangan masa depan mereka.

Selanjutnya, Bank Mandiri juga akan menggelar kompetisi trading saham dan pasar modal antar-perguruan tinggi swasta terpilih sebagai puncak acara dari serangkaian kegiatan program edukasi ini yang akan diselenggarakan pada November 2022 mendatang.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com