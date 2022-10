Rukun Raharja Merambah Industri Kimia Dasar Organik

Jakarta, Beritasatu.com - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) mendirikan anak perusahaan baru bernama PT Banggai Ammonia Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 40% atau sejumlah nominal Rp 1 miliar.

“Melalui Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 11 Oktober 2022 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Surat Keputusan AHU-0070725.AH.01.01.Tahun 2022 tertanggal 12 Oktober 2022,” jelas Sekretaris Perusahaan Rukun Raharja Yuni Pattinasarani dalam keterbukaan informasi yang dikutip pada Selasa (18/10/2022).

Yuni menjelaskan, anak perusahaan Rukun Raharja yang baru ini, bergerak di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam (migas), dan batu bara. “Pendirian PT Banggai Ammonia Indonesia saat ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan,” jelas dia.

Pada semester I-2022, emiten yang bergerak di bidang manajemen konsultasi sektor migas ini mencatatkan laba bersih US$ 2,81 juta, naik 975,96% atau sepuluh kali lipat dari US$ 261.172 pada periode sama tahun lalu. Dengan begitu, laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tengah tahun ini setara Rp 41,83 miliar.

Pertumbuhan laba tersebut ditopang kenaikan pendapatan sekitar 11,8% menjadi US$ 56,08 juta pada Januari-Juni 2022 dari US$ 50,14 juta pada periode sama tahun lalu. Pendapatan lain-lain Rukun Raharja dari laba entitas anak semester pertama ini juga naik 148,7% (yoy) menjadi US$ 3,85 juta -dari US$ 1,54 juta. Dikurangi pos pengeluaran beban lain-lain, emiten penyedia energi terintegrasi dari hulu ke hilir ini membukukan laba tahun berjalan US$ 3,37 juta.

Direktur Keuangan Rukun Raharja Oka Lesmana menyampaikan, perseroan kembali mencatatkan kinerja positif pasca-pandemi Covid-19 yang cukup memengaruhi bisnis perseroan dan juga industri energi gas. Perseroan memberikan gambaran informasi terkini, terkait perkembangan dan kinerja perusahaan.

Oka menjelaskan, kenaikan pendapatan perseroan berasal dari peningkatan pendapatan penjualan gas, kontribusi unit bisnis baru yaitu LPG Terminal di Rembang, serta Operation & Maintenance pada pembangkit tenaga panas bumi (PLTP) Geothermal Star Energy Gunung Salak.

Sementara itu, kenaikan laba bersih yang sangat signifikan dipengaruhi peningkatan bagian laba dari investasi perseroan pada unit bisnis investasi hulu. Hal ini terkait kenaikan harga minyak mentah yang cukup tinggi pada semester I-2022 dibandingkan periode sama tahun lalu.

Dalam paruh pertama tahun ini, RAJA telah merealisasikan belanja modal (Capex) US$ 9 juta, setara 22% dari total capex sekitar US$ 40 juta. Sebagian besar anggaran belanja modal tahun ini, digunakan untuk pembayaran investasi proyek pipa minyak Rokan.

"Di antara rencana-rencana bisnis perseroan tahun ini, proyek pipa minyak Rokan masih menjadi prioritas. Kami meyakini, selain memberikan manfaat ekonomi yang baik, proyek ini juga mendukung pencapaian target produksi minyak nasional,” kata Oka pada Public Expose Live 2022, beberapa waktu lalu.

Sumber: Investor Daily