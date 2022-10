Telkomsel Pamer 5G Smart Mining di SOE International Conference

Bali, Beritasatu.com - Telkomsel menampilkan showcase skenario implementasi 5G (use-cases) bersama TelkomGroup dalam agenda State-Owned Enterprise (SOE) International Conference & Expo: Driving Sustainable & Inclusive Growth yang berlangsung pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Salah satu yang ditunjukkan adalah 5G smart mining.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Trade, Investment & Industry Working Group (TIIWG) Road to G-20, showcase pemanfaatan teknologi 5G Telkomsel bersama TelkomGroup dalam agenda SOE International Conference & Expo itu mengangkat potensi transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital masa depan melalui kolaborasi strategis lintas BUMN dalam pemulihan global.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, showcase pemanfaatan teknologi 5G Telkomsel sebagai bagian dari TelkomGroup di SOE International Conference & Expo dalam TIIWG G20 merupakan momen penting untuk menunjukkan bagaimana Indonesia melalui kolaborasi lintas BUMN bisa berperan memimpin dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi global secara berkelanjutan.

"Telkomsel membuka peluang kemajuan dengan menghadirkan potensi transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital terbaiknya bersama TelkomGroup, demi akselerasi kedaulatan digital bangsa dan dunia," kata Hendri Mulya Syam dalam keteramgan resminya, Selasa (18/10/2022).

Henry menyampaikan, Teknologi pemanfaatan 5G yang dihadirkan Telkomsel bersama TelkomGroup ini merupakan bagian dari pameran SOE International Conference & Expo yang menampilkan kinerja, inisiatif, dan program BUMN pada tiga prioritas presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur layanan kesehatan, transisi energi, dan inklusi ekonomi melalui digitalisasi.

Melalui showcase skenario implementasi teknologi 5G tersebut, Telkomsel mengangkat potensi transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital ekosistem BUMN dalam pemulihan ekonomi global, membuka peluang kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan daya tarik investasi strategis bagi Indonesia.

Telkomsel menghadirkan beberapa skenario implementasi teknologi 5G, seperti 5G smart mining (5G in the box, 5G connected worker, 5G computer vision) dan 5G artificial intelligence (AI) robot. Untuk use-case utama, Telkomsel mengusung beberapa teknologi dalam skenario 5G smart mining, yakni 5G in the box, 5G connected worker, dan 5G computer vision.

Selain 5G smart mining, Telkomsel juga menghadirkan use-case 5G AI robot, sebuah robot dengan kemampuan menyerupai manusia. Robot dengan AI ini mampu menyambut dan mengenali tamu yang hadir serta memberikan atraksi hiburan, menunjukkan potensi pemanfaatannya untuk pelayanan di berbagai industri, mulai dari media, hiburan, hingga ritel.

"Telkomsel berharap perhelatan SOE International Conference & Expo membuka peluang kolaborasi yang dapat menghasilkan kebijakan terbaik, serta membantu seluruh delegasi melangkah ke depannya secara konkret untuk pulih bersama lebih kuat," pungkas Hendri.

Sumber: BeritaSatu.com