Wall Street Menguat Didorong Musim Laporan Keuangan Emiten

New York, Beritasatu.com - Wall Street naik untuk dua hari berturut-turut pada hari Selasa (18/10/2022) karena laporan pendapatan perusahaan yang kuat membantu memperpanjang reli.

Dow Jones Industrial Average naik 337,98 poin, atau 1,12%, menjadi ditutup pada 30.523,80. S&P 500 naik 1,14% menjadi 3.719,98. Nasdaq Composite bertambah 0,90%, berakhir di 10.772,40.

Goldman Sachs naik 2,3% setelah laporan kinerja yang kuat mengalahkan ekspektasi pasar. Laporan itu melanjutkan rentetan pendapatan bank yang kuat, termasuk kinerja dari Bank of America dan Bank of New York Mellon pada hari Senin. Sektor keuangan secara keseluruhan bergerak positif pada hari Selasa.

Lockheed Martin juga naik 8,7% setelah laba per sahamnya melampaui perkiraan.

Kekhawatiran resesi dan bank sentral yang terlalu agresif telah membantu mendorong pasar AS ke posisi terendah tahun ini dalam beberapa pekan terakhir, tetapi awal yang solid untuk musim pendapatan mungkin menandakan bahwa ekonomi saat ini dalam kondisi yang lebih baik daripada yang ditakuti.

The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga 75 basis poin bulan depan, tetapi bank sentral mungkin telah mencapai batasnya untuk menaikkan suku bunga jangka panjang, menurut Jim Paulsen dari The Leuthold Group.

"The Fed mungkin akan segera mencoba menaikkan suku bunga menjadi 4%, 4,5%, atau bahkan 5%. Tetapi pada titik tertentu, obligasi jangka panjang mungkin berhenti naik dan menolak untuk mengikuti jejak The Fed," tulis Paulsen dalam sebuah catatan kepada klien pada hari Selasa.

Imbal hasil Treasury 10-tahun telah diperdagangkan di atas 4% dalam beberapa hari terakhir, mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu dekade. "Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang resesi pada 2023, yield mungkin mendekati batas, kata Paulsen.

