Harga Minyak Mentah Merosot karena AS dan Tiongkok

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun tajam pada akhir perdagangan Selasa di AS atau Rabu pagi (19/10/2022 WIB). AS disebut akan melepas minyak mentah dari cadangan strategisnya. Penundaan rilis PDB Tiongkok yang menimbulkan dugaan buruk juga menekan harga minyak.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November tergelincir 2,64 dolar AS atau 3,1%, menjadi menetap di 82,82 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember kehilangan 1,59 dolar AS atau 1,7%, menjadi ditutup pada 90,03 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Kemunduran harga minyak terjadi setelah laporan bahwa pemerintah AS akan terus melepaskan minyak mentah dari Cadangan Minyak Strategis (SPR) sebelum pemilihan kongres bulan depan.

Sumber: ANTARA