Sejalan Mata Uang Asia, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 15.498

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore ini Rabu (19/10/2022) ditutup melemah dibandingkan posisi kemarin. Pergerakan mata uang Garuda di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

Mengacu data Bloomberg, rupiah sore ini pukul 15.00 WIB di pasar spot exchange ditutup sebesar Rp 15.498 per dolar AS atau melemah 34,5 poin (0,22%) dari penutupan sebelumnya. Mata uang Garuda hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 15.330- Rp 15.373 per dolar AS.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah hari ini berada di posisi Rp 15.491 per dolar AS atau melemah dari posisi hari sebelumnya Rp 15.469 per dolar AS. Untuk diketahui, kurs Jisdor merupakan representasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari transaksi antarbank di pasar valuta asing, termasuk transaksi dengan bank di luar negeri.

Mata Uang Asia

Adapun Yen Jepang terhadap dolar AS melemah 0,12 poin (0,08%) mencapai 149,3 yen per dolar AS, dolar Hong Kong melemah 0,0002 poin (0,0%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea Selatan melemah 3,8 poin (0,27%) mencapai 1.426 won per dolar AS. Sedangkan rupe India melemah 0,3 poin (0,4%) mencapai 82,6 per rupe India, renmimbi Tiongkok melemah 0,01 (0,25%) mencapai 7,2 per dolar AS.

Sementara dolar Singapura terhadap dolar AS melemah 0,0002 poin (0,15%) mencapai 1,4 per dolar AS, peso Filipina melemah 0,15 poin (0,27%) mencapai 58,9 per dolar AS, ringgit Malaysia melemah 0,009 poin (0,19%) mencapai 4,7 per dolar AS, baht Thailand melemah 0,09 (0,24%) mencapai 38,1.

