Harga Minyak Mentah Naik Dipicu Penurunan Stok Minyak AS

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada akhir perdagangan Rabu (19/10/2022), menghentikan penurunan selama tiga hari beruntun, dipicu data penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) dan kabar bahwa negara itu akan melepaskan lebih banyak minyak mentah cadangannya.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November, terangkat US$ 2,73 (3,3%) menjadi menetap di US$ 85,55 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember bertambah US$ 2,38 (2,6%) menjadi ditutup pada US$ 92,41 per barel di London ICE Futures Exchange.

Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan pada Rabu bahwa persediaan minyak mentah komersial negara itu turun 1,7 juta barel selama pekan yang berakhir 14 Oktober. Sementara itu, para analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan penurunan 1,2 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.

Sumber: ANTARA