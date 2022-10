Ini Penyebab Kurs Rupiah Loyo terhadap Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com - Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar disebabkan oleh rencana kenaikan suku bunga AS atau the Fed Funds Rate (FFR) November nanti. Di tengah ketidakpastian global, investor mengakumulasi dolar sebagai instrumen investasi yang relatif aman.

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah mendekati kisaran Rp 15.600, Kamis (20/10/2022). Ini adalah level terendah rupiah sejak era pandemi bulan April 2020 saat rupiah sempat menembus Rp 16.400.

"Tingginya ketidakpastian global membuat investor tertarik dengan safe haven USD, membuat rupiah mendekati level Rp 15.500 minggu ini," tulis NH Korindo dalam risetnya hari ini, Kamis (20/10/2022).

Terdepresiasi ke Rp 15.580, Rupiah Mendekati Level Pandemi

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia, imbal hasil US Treasury 10Y kembali melampaui level 4% atau mencapai level tertinggi sejak 2008, karena data perumahan belum mampu menahan sikap hawkish dari Fed. Data menunjukkan bahwa Housing Starts AS pada September naik sebanyak 1,4 juta ( versus Agustus 1,6 juta); dipengaruhi oleh tingginya mortgage rate, sejalan dengan kenaikan FFR selama tahun 2022. Selanjutnya, The Fed diperkirakan akan menaikkan FFR sebesar 75 Bps untuk keempat kalinya secara berturut-turut pada pertemuan FOMC November mendatang.

Investor mengantisipasi hawkish dari BI terkait suku bunga 7DRR. Keputusan BI ...

