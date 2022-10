Optimalkan Pasar Industri Farmasi, Argon Group Pacu Kinerja

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh impresif sebesar 5,44% year on year (yoy) tahunan pada triwulan 2 tahun 2022, kendati menghadapi tekanan inflasi global dan ancaman resesi. Ini menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan selama semester pertama tahun 2022 adalah kesehatan mencapai 6,45% secara tahunan per Juni 2022. Adapun pertumbuhan industri farmasi di Indonesia diperkirakan mencapai dua kali lipat pada 2025 dengan estimasi nilai pasar sekitar US$ 20 miliar.

Presiden Direktur PT Medela Potentia atau Argon Group Krestijanto Pandji memperkirakan ada potensi perubahan pertumbuhan pendapatan dari masing-masing segmen bisnis Argon Group di industri kesehatan. Argon Group menjalankan lini bisnis distribusi produk farmasi, produk kesehatan dan alat kesehatan lewat beberapa anak usahanya, termasuk PT Anugrah Argon Medica (AAM) yang telah berdiri sejak 1980 silam. “Kelangsungan bisnis distribusi ini didukung satu pusat distribusi nasional, 33 gudang cabang, dan 3 kantor perwakilan yang menjangkau 34 provinsi di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (20/10/2022).

Argon Group terus membuka peluang menambah jaringan distribusi di Indonesia. “Kami akan terus menambah cabang seiring dengan meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat di sektor kesehatan,” ujar Krestijanto.

Argon Group juga memiliki lini bisnis inisiatif digital melalui PT Karsa Inti Tuju Askara (KITA) yang baru didirikan pada tahun 2022. Argon Group mengedepankan teknologi digital yang terintegrasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data.

Kiprah Argon Group dimulai pada 1980 dengan mendirikan PT Anugrah Argon Medica (AAM) sebagai distributor produk farmasi PT Dexa Medica. Saat ini AAM tetap fokus di bidang distribusi produk obat-obatan, produk kesehatan dan alat Kesehatan dengan lebih dari 70 prinsipal terdepan di industri kesehatan.

Direktur Utama PT Anugrah Argon Medica (AAM) Juliwaty menyatakan bahwa distribusi merupakan kunci dari sebuah industri agar hasil produksi bisa diakses oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, AAM menyatukan peran distribusi dan teknologi untuk menunjang rantai pasokan produk obat-obatan, produk kesehatan dan alat kesehatan.

Menurut Juliwaty, dengan bekal pengalaman dan dipercaya sebagai perusahaan distribusi produk obat, AAM terus menjadi pilihan bagi mitra bisnisnya. Salah satunya adalah perusahaan farmasi nasional PT Erlangga Edi Laboratories (Erela).

Selain Erela, PT Phapros Tbk (PEHA) pada bulan Agustus 2022 juga menggandeng AAM untuk mendistribusikan produk farmasinya ke seluruh Indonesia. Kerjasama ini merupakan konsekuensi logis atas pertumbuhan industri farmasi di Indonesia yang cukup signifikan. Hal ini mendorong banyak produsen obat-obatan untuk terus memperluas jaringan distribusinya.

