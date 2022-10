Permintaan Tinggi, Panorama Gelar FLEI Dua Kali Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) konsisten menjadi wadah yang tepat bagi pelaku bisnis waralaba yang ingin mencari mitra bisnis, investor, hingga peluang kolaborasi lainnya.

Panorama Media selaku event organizer FLEI menyelenggarakan kedua kalinya pada tahun 2022 dengan tema Limitless Opportunites yang berarti memberikan semangat optimisme bagi para pelaku bisnis khususnya di segmen waralaba untuk selalu berpikir maju ke depan tanpa batas dalam berinovasi demi meraih peluang-peluang baru.

Project Manager FLEI XIX, Rulief Harjianto, mengatakan, "Pada setiap edisi FLEI, kami mampu menghadirkan lebih dari 16.000 pengunjung berkualitas yang kami sebut potential investor, hal ini seringkali membuat para exhibitor melakukan early reserved untuk booth di edisi selanjutnya hanya berselang 1-2 hari setelah edisi sebelumnya berakhir.”

Rulief menambahkan, “Dari segi occupancy booth di Assembly Hall sendiri saat ini sudah mencapai 75% dari berbagai macam brand baik yang besar seperti Indomaret & Kulo Group maupun brand-brand milenial pendatang baru seperti Boothcin Coffee, Olsera, Iconic Coffee, Chick A Chick dan masih banyak lagi.”

Kali ini Rulief optimistis 25.000 qualified visitor akan hadir pada FLEI XIX yang akan di selenggarakan 1 bulan lagi yaitu pada tanggal 18-20 November 2022, di Assembly Hall, Jakarta Convention Center.

Lantas apa yang membedakan FLEI XIX dengan edisi sebelumnya? Rulief menyatakan, 2022 merupakan tahun spesial karena pertama kalinya FLEI diadakan 2 kali. Selain itu edisi kali ini akan mengundang para pelaku bisnis internasional untuk berpartisipasi.

“Saat ini beberapa paviliun negara sudah full booked di antaranya dari Singapura, Malaysia & Hongkong sehingga saat ini FLEI hanya perlu berfokus untuk menawarkan the last available booth kepada para local exhibitor saja” ungkap Rulief.

FLEI edisi ke-19 akan secara penuh merealisasikan licensing pavilion baik dari edukasi acara, booth paviliun interaktif khusus licensing, dan juga penawaran menarik lainnya bagi para brand yang berminat untuk melakukan marketing collaboration dengan menyematkan karakter-karakter ternama dari Disney, Pixar, Marvel, Doraemon, dan masih banyak lagi.

Ketakukan masyarakat terhadap resesi 2023 yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia tentu menjadi pertimbangan pelaku bisnis dan investor. Namun menurut Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook: Countering The Cost-Of-Living Crysis, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tiongkok dan Amerika Serikat.

IMF mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia 2022 sebesar 5,3%. Namun, memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,2% menjadi 5% pada 2023. Proyeksi IMF ini lebih rendah dari asumsi makro yang ditetapkan dari APBN 2023, yakni 5,3%. Amerika Serikat (AS) dengan proyeksi pertumbuhan 1,6% pada 2022 dan turun menjadi 1% pada 2023. Tiongkok terjadi peningkatan dari 3,2% pada 2022 dan 4,4% pada 2023.

Proyeksi dari IMF tersebut memberikan angin segar serta menjawab keraguan pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif menjadi kesempatan tersendiri dan slogan FLEI “Temukan Peluangmu”, menjadi sebuah pesan kuat agar kita berani mengambil peluang tersebut.

