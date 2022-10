Dorong PLTS Atap, Startup Xurya Raih Pendanaan Rp 501 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Xurya Daya Indonesia (Xurya), startup penyedia jasa sewa dan instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) baru saja menerima tambahan pendanaan seri A dari perusahaan raksasa Jepang Mitsui and Co (Mitsui) dan PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA).

Xurya sebelumnya menerima pendanaan Seri A berjumlah US$ 21,5 juta pada December 2021 dari East Ventures (Growth fund), Saratoga, Schneider Electric, dan New Energy Nexus. Dengan adanya pendanaan tambahan dari Mitsui dan PT Surya Semesta Internusa Tbk, total pendanaan kini mencapai US$ 33 juta atau setara Rp 501 miliar pada 20 Oktober 2022.

“Kami sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Mitsui, Surya Semesta Internusa serta para partner kami dan customer Xurya. Dukungan pendanaan ini akan kami alokasikan untuk perluasan pembangunan PLTS untuk mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan bagi perusahaan di Indonesia. Mitsui dan Surya Semesta Internusa juga merupakan partner strategik Xurya untuk menjangkau perusahaan-perusahaan di Indonesia,” kata Managing Director dan Co-Founder Xurya Eka Himawan dalam keterangan resminya, Kamis (20/10/2022).

Dikatakan Eka, Xurya berencana untuk mengalokasikan pendanaan pada ekspansi pembangunan PLTS yang telah mengalami pertumbuhan hingga tiga kali lipat sejak awal tahun 2022.

Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk perkembangan teknologi serta menambah sumber daya manusia untuk mendongkrak kinerja perusahaan dalam akselerasi implementasi energi terbarukan untuk energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia.

Apalagi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan bauran energi baru dan terbarukan mencapai 23% di tahun 2025.

GM Div Bisnis Hilir Baru Mitsui & Co., Ltd., Hiromu Kayamori menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan dan mempromosikan teknologi dan bisnis baru yang mengurangi dampak lingkungan secara global.

“Kami bertujuan untuk berkontribusi pada pertumbuhan Xurya dan dekarbonisasi Indonesia dengan memanfaatkan keahlian kami yang dikembangkan di seluruh dunia dan jaringan kami yang luas di Indonesia,” ungkapnya.

Presiden Direktur PT Surya Semesta Internusa Tbk Johannes Suriadjaja menambahkan, pendanaan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan melalui instalasi solar panel atau PLTS atap, salah satunya di kawasan industri, sekaligus menciptakan kawasan industri yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Hingga akhir September 2022, Xurya telah mengoperasikan PLTS atap di lebih dari 60 perusahaan. Saat ini Xurya juga sedang melakukan pemasangan di lebih dari 40 perusahaan lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com