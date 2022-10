Minyak Mentah Bervariasi di Tengah Kekhawatiran Inflasi

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah bervariasi pada akhir sesi perdagangan pada Kamis (20/10/2022), karena kekhawatiran tentang inflasi yang mengurangi permintaan minyak bersaing dengan berita bahwa Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan tindakan karantina Covid-19 bagi pengunjung.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember kehilangan 3 sen (0,03%) menjadi ditutup pada US$ 92,38 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November yang berakhir pada Kamis (20/10/2022), terangkat 43 sen (0,5%) menjadi menetap di US$ 85,98 per barel di New York Mercantile Exchange.

Pada Rabu (19/10/2022), minyak mentah WTI dan Brent masing-masing naik 3,3% dan 2,6%, setelah data menunjukkan penurunan dalam persediaan minyak mentah AS.

Untuk melawan inflasi, Federal Reserve AS berusaha memperlambat ekonomi dan akan terus menaikkan target suku bunga jangka pendeknya, kata Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker, Kamis (20/10/2022).

Indeks dolar AS memangkas kerugian setelah komentar tersebut, membebani harga minyak. ...

