Kemenkeu: APBN 2023 Cermin Sikap Waspada Hadapi Badai Resesi

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemerintah telah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebagai upaya untuk membangkitkan optimisme sekaligus menjaga kewaspadaan terhadap ancaman badai resesi global.

Asumsi makro dalam APBN 2023 meliputi pertumbuhan ekonomi di angka 5,3%, tingkat inflasi sebesar 3,6%, nilai tukar rupiah Rp 14.800 per dolar AS, dan tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun sebesar 7,9%.

Adapun asumsi makro harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 90 per barel, komponen lifting minyak bumi mencapai 660.000 barel per hari, serta target lifting gas bumi 1.100.000 barel setara minyak per hari.

BACA JUGA

Pemerintah Didorong Kaji Asumsi Nilai Tukar Rupiah pada APBN 2023

"Target APBN kita bahkan 5,3% dan secara global tahun depan akan tumbuh 2,7% kita sudah mengantisipasi dengan prediksi yang baik diharapkan kita bisa terus menjaga momentum pemulihan ekonomi,” ucap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam acara Forum Merdeka Barat pada Jumat (21/10/2022).

Dari sisi belanja pada tahun 2022 ini pemerintah telah melakukan reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sehingga alokasi belanja yang dihemat dapat digunakan untuk belanja produktif termasuk penguatan perlindungan sosial.

“Tahun 2023 kita akan fokus pada beberapa sektor prioritas antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam menangani stunting dan juga tingkat kematian ibu anak. Penyediaan infrastruktur kesehatan dan digital lalu industri yang direvitalisasi serta ekonomi hijau ,” kata Yustinus.

BACA JUGA

Ini Asumsi Makro APBN 2023 yang Disepakati Pemerintah dan DPR

Postur APBN 2023 terdiri dari penerimaan negara sebesar Rp 2.463 triliun, belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun dan besaran defisit APBN Rp. 598,15 triliun atau 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan perkiraan PDB nominal 2023 sebesar Rp 21.037,9 triliun.

“Dengan meningkatkan pendapatan negara dan juga spending better pertumbuhan belanja itu semakin rendah secara persentase tetapi kualitas output outcome-nya semakin baik. Harapannya ini sejalan dengan semangat untuk Presidensi G-20. Dimana kita ingin mendorong untuk dapat pulih bersama dan bangkit lebih kuat,” tutur Yustinus.

Baca selanjutnya

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily