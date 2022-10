September 2022, Akseleran Salurkan Pinjaman Rp 350 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Akseleran mencetak rekor penyaluran pinjaman untuk bulan September 2022 sebesar Rp 350 miliar. Nilai tersebut tumbuh 82% dibandingkan realisasi pada saat yang sama pada tahun lalu.

Group CEO dan Co-Founder Akseleran, Ivan Tambunan mengungkapkan, bulan pertama ketika mulai beroperasi pada Oktober 2017 baru mampu menyalurkan total pinjaman senilai Rp 2 miliar. Kini, penyaluran pinjaman dari perseroan berjalan sesuai jalur yang tepat.

"Sekarang di bulan September 2022, Group Akseleran sudah on track dengan menyalurkan total pinjaman usaha sebesar Rp 350 miliar per bulan. Tentu ini pertumbuhan yang sangat luar biasa dan kami masih terus mengejar untuk dapat menembus penyaluran pinjaman usaha hingga sebesar Rp 3,2 triliun di tahun ini," ujar Ivan dalam keterangannya, Jumat (21/10/2022).

Menurut Ivan, pencapaian di bulan September 2022 telah mendongkrak pertumbuhan Akseleran di sepanjang kuartal ketiga sebesar 40% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2021.

Periode Juli hingga September 2022 pinjaman tersalurkan sebesar Rp 850 miliar atau berhasil mencatat rata-rata bulanan di kisaran Rp 280-290 miliar.

"Pinjaman yang disalurkan Akseleran tidak hanya untuk mendukung bisnis UMKM di Pulau Jawa tetapi juga diperluas di luar Pulau Jawa," jelasnya.

Menurut Ivan, hingga saat ini wilayah-wilayah dengan kontribusi terbesar ada di Kalimantan Timur, Riau, Sumatra Selatan, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.

"Kami berharap di tahun mendatang kontribusi penyaluran pinjaman usaha dari luar Pulau Jawa bisa lebih dari 10% dari total penyaluran pinjaman kumulatif. Dengan sektor-sektor usaha terbesar yang sudah memperoleh pendanaan melalui Akseleran, antara lain dari engineering/construction, coal and related energy, construction supplies, business and consumer services, serta oil and gas," tandasnya.

Ivan menjelaskan, dari Januari hingga pertengahan Oktober tahun ini, total penyaluran ...

Sumber: Investor Daily